Başkan Balcıoğlu: Ücretsiz HPV aşısı dağıtımı ve uygulaması yapacağız

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Aralık Ayı II. Meclis Toplantısı’nda kadınlara yönelik sağlık projesinin müjdesini verdi. Aralık Ayı I. Meclis Toplantısı’nda çalışmaların sürdüğünü söyleyen Başkan Balcıoğlu, ihtiyaç sahibi kadınlara ücretsiz HPV aşısı dağıtımı ve uygulamasının hayata geçirildiğini dile getirdi.

Projede sona yaklaşıldığını belirten Başkan Balcıoğlu, “Bu projemiz kız kardeşlerimiz için hazırladığımız bir çalışma. Olası Rahim ağzı kanserini engellemek için ihtiyaç sahibi kız kardeşlerimize ücretsiz HPV aşısı dağıtımı ve uygulaması yapacağız” dedi

"Startı bugün itibariyle veriyoruz"

Belediye olarak çalışmaya önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Balcıoğlu, “Ben bu çalışmayı çok önemsiyorum zira sağlığa erişim maliyetleri de diğer pek çok şey gibi giderek artıyor ne yazık ki ülkemizde. Biz Silivri Belediyesi olarak gıda bankamızdan destek alan ihtiyaç sahibi kız kardeşlerimize bu aşıyı ve uygulamasını ücretsiz biçimde sunuyoruz onlara. Startı da bugün itibariyle veriyoruz inşallah” diye konuştu.