Başkan Balcıoğlu ve Ekibi İlk Değerlendirme Toplantısını Gerçekleştirdi
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, başkan yardımcıları ile birlikte ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, başkan yardımcıları ile birlikte ilk değerlendirme toplantısını gerçekleştirdi. Toplantıya, Başkan Yardımcıları Emine Tarin, Yavuz Alçı, Tan Hüseyin Kıroğlu, Fatih Yavuz ve Meral Kutlu katıldı.
Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Bora Balcıoğlu, "Silivri’mize hizmet için omuz omuza hep birlikte mücadele ettiğimiz başkan yardımcılarımız ile birlikte değerlendirme toplantımızı gerçekleştirdik. Silivri’mize hizmet için hız kesmeden çalışmaya devam ediyoruz," dedi.