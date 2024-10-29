Başkan Balcıoğlu, Vefa Parkı Açılışını Gerçekleştirdi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle 7048 Sokak’ta yapımı tamamlanan Vefa Parkı ve Basketbol Sahası’nın açılışını 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nda gerçekleştirdi. Başkan Balcıoğlu, 5 bin metrekarelik park alanının 3 bin metrekaresinin yeşil alan olarak tasarlandığını belirtti.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Yeni Mahalle’deki Vefa Parkı ve Basketbol Sahası’nın açılışını gerçekleştirdi. Günün önemine değinen Başkan Balcıoğlu, “Böyle anlamlı bir günde, ‘Vefa’ adını taşıyan bu parkı şehrimize kazandırmak bizler için hem bu güzel şehre olan borcumuzu ödemek hem de doğaya, insanımıza duyduğumuz saygıyı ifade etmenin bir yoludur” dedi.

Parkta, 350 metrekarelik çift potalı basketbol sahası ve çocuklar için 170 metrekarelik oyun alanı olduğu bildiren Başkan Balcıoğlu, parkın spor yapmak isteyenler için 70 metrekarelik 8’li fitness grubu gibi detaylarla donatıldığını dile getirdi. Ayrıca çocukların güvenliği için önlemler aldıklarını açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Çocuklarımızın güvenliği, ailelerimizin huzuru için parkları 7/24 kamera ile takip edilecek hale getiriyoruz. Kamera sistemi olacak” dedi.

“Belediye Kapınızda” ekiplerine bölgeden gelen en çok talebin park eksikliği konusunda olduğunu açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Ekiplerimiz bu bölgede hemşehrilerimizin taleplerini sorduğunda, en büyük isteğin bir park olduğunu gördük. İşte biz de katılımcı demokrasinin en güzel örneğini sergileyerek, sizlerin sesine kulak verdik ve şimdi bu ihtiyacı hızla gidermenin mutluluğunu yaşıyoruz” şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da selamlarını ileten Başkan Balcıoğlu, “Ekrem Başkanımızın da dediği gibi, daha güçlü, daha güzel bir Silivri ve İstanbul için kararlılıkla yolumuza devam ediyoruz” diye konuştu.

“Toplamda 24 park ve yeşil alanı Silivri’mize kazandıracağız”

Başkan Balcıoğlu, bugüne kadar 13 projeyi başarıyla tamamladıklarını açıkladı. Devam eden park projeleri hakkında bilgi veren Başkan Balcıoğlu, “Değirmenköy, Gümüşyaka, Piri Mehmet Paşa, Selimpaşa ve Yeni Mahalle bölgelerinde 7 yeni park projemiz hızla devam ediyor. Beyciler, Çeltik, Gümüşyaka ve Yeni Mahalle’de 4 yeni park daha hayata geçireceğiz. Toplamda 24 park ve yeşil alanı Silivri’mize kazandıracağız” dedi.

Gençler için atılan adımlardan da bahseden Başkan Balcıoğlu, 19 spor sahası hedeflediklerini ve 8 yeni saha inşa ettiklerini kaydetti. Ayrıca, 11 sahayı da yenileyerek halkın hizmetine sunacaklarını, bunlardan 9’unu ise tamamladıklarını açıkladı.

“Herkesin belediye başkanı olma sözü verdim”

Başkan Balcıoğlu, Silivri’nin siyaset üstü bir ilçe olduğunu vurgulayarak, "Ben seçildiğim gün rozetimi çıkardım. Herkesin belediye başkanı olma sözü verdim ve bu doğrultuda da ilerliyoruz. Göreceksiniz, her görüşe, her sese, her düşünceye kulak veriyoruz. Silivri böyle güzelleşiyor ve huzur adası haline dönüşüyor" dedi. Silivri’nin, her kesimden ve her görüşten insanın sahip çıktığı bir yer olduğunu vurgulayan Balcıoğlu, "Cumhuriyete ve demokrasiye o kadar ihtiyacımız var ki… Demokrasiden anladığım, seçenlerin yönettiği ama seçmeyenlerin de var olduğu ve korunduğu bir sistemdir. Biz böyle bakacağız; bu cumhuriyet ve demokrasi hepimiz için gereklidir" ifadelerine yer verdi.

Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, silah arkadaşlarını ve tüm şehitleri minnetle anan Başkan Balcıoğlu, Cumhuriyetin 101. yılını kutlayarak tüm vatandaşları fener alayı yürüyüşüne ve ardından Silivri Sahili’nde düzenlenecek olan İlyas Yalçıntaş konserine davet etti.