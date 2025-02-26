Başkan Balcıoğlu, Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay'ı Misafir Etti

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay ve çalışma arkadaşlarını makamında ağırladı.

Başkan Balcıoğlu, Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay'ı Misafir Etti
TAKİP ET Google News ile Takip Et
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı
haber detay altı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Silivri Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay ve çalışma arkadaşlarını makamında misafir etti. Başkan Balcıoğlu, nazik ziyaretleri için teşekkür ederek, “Vergi dairemiz, vatandaşlarımızın yükümlülüklerini yerine getirmesinde önemli bir rol üstleniyor. Sayın Serdar Özbay ve ekibine nazik ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi.

Silivri Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay ise, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu’na nazik karşılaması için teşekkürlerini iletti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

 

 