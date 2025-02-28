Başkan Balcıoğlu, Vergi Haftası Kapsamında Silivri Vergi Dairesi Personeliyle Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 36. Vergi Haftası kapsamında Silivri Vergi Dairesi’ni ziyaret ederek Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay ve çalışanlarla bir araya geldi. Ziyarette, belediye ekipleri tarafından çalışanlara gül dağıtıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, 36. Vergi Haftası kapsamında Silivri Vergi Dairesi’ni ziyaret ederek Vergi Dairesi Müdürü Serdar Özbay ve çalışanlarla buluştu. Vergi Haftası’nın önemine dikkat çekmek ve çalışanlara moral vermek amacıyla düzenlenen ziyarette, Silivri Belediyesi ekipleri vergi dairesi personeline gül dağıttı.

Ziyaret sırasında konuşan Başkan Balcıoğlu, vergi dairesi çalışanlarının özverili çalışmalarına vurgu yaparak, “Geçtiğimiz günlerde ziyaretime gelen Vergi Dairesi Müdürümüz Serdar Özbay’ı bugün 36. Vergi Haftası sebebiyle ziyarete geldim. Silivri Vergi Dairesi çalışanlarımız, vatandaşlarımızın vergisel yükümlülüklerini yerine getirmeleri konusunda büyük bir özveriyle çalışıyor. Bu vesileyle, 36. Vergi Haftası’nı kutluyor, tüm vergi dairesi çalışanlarına başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

