Başkan Balcıoğlu, Yarbay Korkmaz'ın cenazesine katıldı
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz'ın cenazesine katıldı. Başkan Balcıoğlu, acılı aileye başsağlığı diledi.
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Şehit Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz’ı ebediyete uğurlamak üzere Büyükçekmece’de cenaze törenine katılım sağladı. Şehide Allahtan rahmet dileyen Başkan Balcıoğlu, “Azerbaycan’dan Türkiye’ye dönerken Gürcistan’da düşen askeri uçakta şehit olan Pilot Yarbay Gökhan Korkmaz için Büyükçekmece Kuba Camii’nde düzenlenen cenaze törenine katıldık. Şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine ve aziz milletimize başsağlığı diliyorum. Ruhu şad olsun” ifadelerine yer verdi.