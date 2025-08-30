Başkan Balcıoğlu, Yaz Spor Okulları kapanış törenine katıldı

Silivri Belediyesi’nin düzenlediği Yaz Spor Okulları’nın kapanış töreni gerçekleşti. Törene, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, veliler ve öğrenciler katıldı. Belediyeciliğin yalnızca yol yapmak, kaldırım döşemek, bina dikmek olmadığını belirten Başkan Balcıoğlu, “Belediyecilik; vefa ister, vicdan ister, yürek ister. Belediyecilik; bir annenin yüreğine dokunmak, bir babanın gözlerindeki gururu paylaşmak, bir çocuğun yüzündeki tebessümde geleceği görmek demektir” dedi.

Silivri’nin yetiştirdiği sporcu İrem Kurt’un Türkiye Şampiyonu olduğunu hatırlatan Başkan Balcıoğlu, “Bakın daha yeni, Silivri’mizin yetiştirdiği başarılı sporcularımızdan İrem Kurt, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından düzenlenen 18 Yaş Turnuvası’nda Türkiye Şampiyonu oldu! İşte İrem gibi gençlerimizin, İrem gibi kızlarımızın çoğalması için çocuklarımızın sporla, sanatla, bilimle büyümesini istiyoruz” diye konuştu.

Bu yıl 12 farklı branşta 4 bin çocuğa eğitim verildiğini açıklayan Başkan Balcıoğlu, “Onlar sadece spor yapmadılar; zararlı alışkanlıklardan uzak durmayı, disiplinli çalışmayı, paylaşmayı ve arkadaşlık kurmayı da öğrendiler” ifadelerine yer verdi.

Başkan Balcıoğlu, Futbol branşında 400 çocuğun arasından 45 çocuğu Futbol Akademisine seçtiklerini ve onlardan 5’inin Silivrispor’a, 1’inin Arnavutköy Belediyespor’a, 80’inin Silivri’deki futbol kulüplerine ve 2’sinin Süper Lig takımlarından Başakşehir’e transfer olduğunu vurguladı.

“Çocukların elinden doğru eller tutarsa, onlar hayatın gerçek şampiyonları olur”

Yüzmede ise Türkiye ve İstanbul şampiyonları olduğunu ve yeni şampiyon adaylarını da akademiye kazandırdıklarını ifade eden Başkan Balcıoğlu, şunları söyledi:

“Bana belediye başkanı olmadan önce soruyorlardı “Kaç çocuğun var?” diye. Allah bağışlasın, iki evladım var diyordum. Şimdi soruyorlar “Kaç çocuğun var?” diye. Ben de gururla söylüyorum, Silivri’nin bütün çocukları benim evladım! Bizim belediyecilik anlayışımız tam da budur. Çocuklarımızın yanında olmak, onların mutluluğunu paylaşmak, geleceğini güvence altına almak… Çünkü biliyoruz ki, çocukların elinden doğru eller tutarsa; onlar hem sporun hem de hayatın gerçek şampiyonları olur”

Ayrıca 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın coşkusunun hep birlikte yaşanacağını kaydeden Başkan Balcıoğlu, “Bu vesileyle, yarın akşam saat 19.30’da Silivri Adliyesi önünden başlayacak fener alayımıza ve ardından sahilde düzenleyeceğimiz konserimize hepinizi davet ediyorum.

Gelin, zaferimizin coşkusunu hep birlikte yaşayalım” dedi.