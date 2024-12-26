Başkan Balcıoğlu, Yeni Yıl Hediyelik Eşya Sergisi Açılışına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Oğuz Aral Sergi Salonu’nda Silivri Sanat Platformu tarafından düzenlenen Yeni Yıl Hediyelik Eşya Sergisi açılışına katılBaşkan Balcıoğlu, sanat ve el emeğinin bir araya geldiği bu özel sergiye duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açılışta konuşan Başkan Balcıoğlu, “Silivri Sanat Platformu’nun düzenlediği bu anlamlı sergi, yeni yıla umutla ve mutlulukla bakmamızı sağlıyor. Burada sergilenen her bir ürün, emek ve yaratıcılıkla şekillenmiş. Üreticilerimize, sanatçılarımıza ve emeği geçen herkese gönülden teşekkür ediyorum” dedi.