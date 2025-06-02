Başkan Balcıoğlu, Yıldızlar Perde'nin Açılışını Yaptı
Yeni İşletme Alibey Mahallesi'nde Hizmete Girdi
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Alibey Mahallesi’nde hizmet vermeye başlayan Yıldızlar Perde’nin açılış törenine katıldı. Vatandaşların da yoğun ilgi gösterdiği törende, yeni işletmenin kurdele kesimi Başkan Balcıoğlu tarafından yapıldı.
“Hayırlı ve Bereketli Kazançlar Diliyorum”
Açılışta konuşan Başkan Balcıoğlu, ilçede her yeni girişimin yerel ekonomiye katkı sunduğunu vurgulayarak, “Açılışını gerçekleştirdiğimiz Yıldızlar Perde’nin ilçemize hayırlı olmasını diliyor, işletme sahipleri Ayşegül Öztürk ve Zelal Çevrim’e hayırlı, bereketli, bol kazançlar temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.
Yerel Esnafa Destek Vurgusu
Silivri Belediyesi olarak yerel esnafın her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Balcıoğlu, kadın girişimcilerin ekonomiye katkı sunmalarından duyduğu memnuniyeti de dile getirdi.