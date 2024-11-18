Başkan Balcıoğlu, Yöre Dernek Başkanları ile Bir Araya Geldi

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, yöre derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantı gerçekleştirdi. İlçedeki hoşgörü ve birliktelik kültürünün önemine vurgu yapan Balcıoğlu, “Silivri’yi kardeşlik ve hoşgörü ikliminde daha da ileriye taşıyacağız” dedi.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kırklareli Milletvekili Vecdi Gündoğdu, CHP Silivri İlçe Başkanı İbrahim Kömür, Silivri Anadolu İl Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Yıldırım ve yönetim kurulu üyeleriyle birlikte, ilçede faaliyet gösteren yöre derneklerinin başkanları ve yönetim kurulu üyeleriyle bir toplantıda bir araya geldi.

Toplantıda konuşan Başkan Bora Balcıoğlu, Silivri’nin farklı illerden gelen vatandaşların huzur ve birlik içerisinde yaşadığı bir ilçe olduğunu belirterek, hoşgörü ve birliktelik kültürünün ilçenin en büyük zenginliği olduğunu ifade etti.

Balcıoğlu, “Bu güzel ilçemizi hep birlikte, kardeşlik ve hoşgörü ikliminde daha da ileriye taşıyacağız. Sizlerin katkılarıyla Silivri’yi her geçen gün daha yaşanabilir bir şehir haline getireceğiz” dedi.

Silivri Anadolu İl Dernekleri Federasyonu Başkanı İrfan Yıldırım’a ve toplantıya katılan tüm dernek başkanlarına teşekkür eden Başkan Balcıoğlu, derneklerin ilçedeki toplumsal dayanışmaya ve kültürel zenginliğe katkılarının büyük önem taşıdığını vurguladı.

Toplantı, Silivri’nin sosyal ve kültürel gelişimi üzerine fikir alışverişiyle sona erdi. Başkan Balcıoğlu, yöre dernekleriyle iş birliği içinde çalışmaya devam edeceklerini belirterek, “Birlikte çok daha güzel işler başaracağız” mesajını verdi.