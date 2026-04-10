Başkan Balcıoğlu, ziyaretleri kabul etti
Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, geçen günlerde Okul Sporları Halk Oyunları Bölge Şampiyonası'nda ikinci olan halk oyunları ekibi eğitmenleri Erdem Usta'yı ve Alibey Mahalle Muhtarı Solmaz Tüfekçi'yi belediyede ağırladı.
Çalışmaları için teşekkürlerini ileten Başkan Balcıoğlu, “Başarılarıyla Silivri’mize gurur yaşatan ekibimizi gönülden kutluyor, Türkiye Finalleri’nde de üstün başarılar diliyorum” ifadelerine yer verdi.