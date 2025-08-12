Başkan Barlas'tan Jandarma Komutanı'na Hayırlı Olsun Ziyareti
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, İlçe Jandarma Komutanlığı görevine atanan Binbaşı Burak Çelik'i ziyaret ederek, yeni görevinde başarılar diledi.
AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas, beraberindeki heyetle birlikte Silivri İlçe Jandarma Komutanlığı görevine başlayan Binbaşı Burak Çelik’e hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.
Ziyaret sırasında, ilçenin güvenliği ve asayişine yönelik konular üzerine de görüş alışverişinde bulunuldu.
Barlas, nazik ev sahipliği için Binbaşı Çelik’e teşekkür ederek, “Yeni görevinde muvaffakiyetler diliyorum. İlçemizin huzur ve güvenliği için birlikte çalışmaya devam edeceğiz” dedi.