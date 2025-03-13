Başkan Barlas ve Teşkilat Üyeleri Ortaköy Camii'nde Vatandaşlarla Buluştu

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Ramazan ayının manevi atmosferini paylaşmak amacıyla Ortaköy Camii'nde vatandaşlarla bir araya geldi. İlçe Başkanı Sami Barlas, İl Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Bayram ve teşkilat mensupları, teravih namazı sonrası cami cemaatine tatlı ikram ederek Ramazan’ın bereketini ve dayanışma ruhunu paylaştı.



Başkan Barlas, Ramazan ayının paylaşma, yardımlaşma ve birliktelik ayı olduğuna vurgu yaparak, “Bu mübarek ayda vatandaşlarımızla bir araya gelmek, gönül birliği içinde olmak bizler için büyük bir mutluluk. Ramazan, kardeşlik duygularımızı pekiştiren en özel zamanlardan biridir” dedi.

AK Parti Silivri İlçe Başkanlığı, Ramazan boyunca vatandaşlarla buluşmaya ve manevi değerleri paylaşmaya devam edecek.