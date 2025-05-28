Başkan Barlas ve Yazıcı, Otogar Kavşağı Projesi'ni Yerinde İnceledi

AK Parti Silivri İlçe Başkanı Sami Barlas ile AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Meclis Üyesi ve Silivri Belediye Meclisi AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı, Silivri’nin ulaşım sorunlarına çözüm olacak Otogar Kavşağı Projesi’ni yerinde inceledi.

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından Kınalı–Büyükçekmece D100 Karayolu üzerinde yürütülen düzenleme çalışmaları kapsamında hayata geçirilen Silivri Şehir Geçişi Otogar Kavşağı Projesi, ilçe trafiğini rahatlatacak önemli bir yatırım olarak öne çıkıyor.

Projenin şantiye alanında teknik ekiplerle birlikte değerlendirmelerde bulunan Sami Barlas, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

“Karayolları Genel Müdürlüğümüz tarafından sürdürülen bu proje, sadece trafik akışını rahatlatmakla kalmayacak, aynı zamanda sürücüler ve yayalar için daha güvenli bir ulaşım altyapısı sağlayacaktır. İlçemizin yaşam kalitesini artırmaya yönelik bu yatırımlar, Silivri’nin geleceği adına büyük bir adımdır.”

Başkan Barlas, projeye katkı sunan tüm kurumlara teşekkür ederek, “Bu çalışmada emeği geçen başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımıza ve Karayolları Genel Müdürlüğümüze teşekkür ediyoruz” dedi.

AK Parti Grup Sözcüsü Celalettin Yazıcı da projeyle ilgili değerlendirmelerde bulunarak, Silivri’nin her geçen gün büyüyen bir ilçe olduğunu ve bu tür altyapı yatırımlarının bölgenin gelişimine doğrudan katkı sunduğunu vurguladı.