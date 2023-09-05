Başkan Başaran, 'Milli Mücadelenin Meşalesi Balıkesir' de yakıldı'

Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’in kurtuluşunun 101’inci yılında AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran kutlama mesajı yayınladı.

AK Parti İl Başkanı Başaran, Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’in kurtuluşunun 101. Yılında yaptığı açıklama da şu ifadelere yer verdi.

“15 Mayıs 1919´da İzmir´in işgaline karşı, Balıkesirli vatanseverler Okuma Yurdu’nda bir araya gelerek protesto etmişler ve Alaca Mescit’te yapılan toplantı ile birlikte vatanın kurtuluşu için ilk meşaleyi yakarak Milli Mücadeleyi başlatmışlardı. İşte bugün, Millî mücadele meşalesinin yakıldığı Kuvayi Milliye şehrimiz Balıkesir’in düşman işgalinden kurtuluşunun 101’inci yıl dönümünü birlik, beraberlik içerisinde coşkuyla ve heyecanla kutluyoruz.

Başaran, “Milli Mücadele Hareketi Alaca Mescit’te başladı, Tüm Anadolu’ya yayıldı”

Millî Mücadele Dönemi; tarihi şanlı zaferlerle dolu aziz Türk milletinin esarete boyun eğmeyeceğinin, bağımsızlığından asla ödün vermeyeceğinin bir kez daha tarihe not olarak düşüldüğü ve Kurtuluş Savaşı’nın en önemli safhalarından biridir. Balıkesir Alaca Mescit’te başlatılan Millî mücadele hareketi dalga dalga bütün Anadolu’ya yayıldı. Balıkesir’imizin yiğit evlatları, kendi imkanları ile vatan savunmasında üzerlerine düşen görevi tam anlamıyla yerine getirerek vatanın kurtarılmasına öncülük ettiler. Başlatılan bu harekat düşmanın karşısına 29 Mayıs 1919‘ da Ayvalık‘ta İlk Kurşunla birlikte, 172. Alay’ın yanında yer alarak Edremit, Burhaniye, Gömeç, ve Havranlılar’la birlikte ardından Akhisar, Soma, İvrindi, Savaştepe cephelerinde Sındırgı, Bigadiç, Savaştepe ve İvrindilileri bir araya getirdi. Milli Mücadele yılları bu şekilde başladı.”

“Balıkesir’in kahraman evlatları, Balıkesir dağlarını geçilmez kıldı”

Başaran sözlerinin devamında, “Milli Mücadele’nin kahraman evlatları Balıkesirliler, Balıkesir’in Dağları’nı Yunanlılar’a geçilmez kıldılar. Balıkesir’de yakılan Millî Mücadele meşalesi; Anadolu insanının gür sesi olmuş, Kaymakam İbrahim Ethem Akıncı yönetiminde Sındırgı Dağları’nda başlayan çete hareketi, kısa zamanda Gönen Dağları’nda Nuri Efe, Edremit Dağları’nda Akça ve Dalkıran Mehmet Efeler, İvrindi Dağları’nda Koca Müdür, Tevfik Bey kumandasındaki müfrezeleriyle birleşerek Yunanlılar’a ağır kayıplar verdirdiler. Balıkesir‘in Kahraman evlatları, Büyük Taarruzla birlikte önce Sındırgı’yı sonra Dursunbey’i, Bigadiç’i kurtarıp 6 Eylül’de de Balıkesir’i kurtardılar.

Tarihimizin her döneminde, her türlü zorluğa birlik içinde karşı koyan milletimiz, bu tarihi dönüm noktasını da birlik ve beraberlik içinde zaferle noktalayarak, bugün dünyanın en güçlü ve en yaşanabilir ülkeleri arasında yerini almıştır. Bizler kahraman ecdadımızın torunları olarak Kuvayi Milliye Şehri olmanın her zaman gururunu yaşıyoruz. Başta Gazi Mustafa Kemal ve silah arkadaşları olmak üzere vatanımız, istiklalimiz ve istikbalimiz için kanlarını ve canlarını feda etmiş bütün şehitlerimize, gazilerimize, Kuvayi Milliyecilerimiz’e Allahtan rahmet diliyor, minnet ve şükranlarımızı sunuyorum. Kuvayi Milliye Şehri Balıkesir’imizin 101’inci kurtuluş yıldönümü kutlu olsun.”