Başkan Başaran, 'Sağlık çalışanlarımızın tıp bayramını kutluyorum'

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran, Balıkesir Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığını ziyaret ederek sağlık çalışanlarının 14 Mart Tıp Bayramını tebrik etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran, 14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığı ’na ziyarette bulunarak İl Sağlık Müdürü Uz. Dr. Serdar Kadir Keskin, Kamu Hastaneleri Başkanı Dr. İsmail Mert, Acil Sağlık Hizmetleri Başkanı Uz. Dr. Arif Kadri Balcı, Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Yakup İmren, Destek Hizmetleri Başkanı Bülent Şahan ve 112 Acil Sağlık Hizmetleri Başhekimi Dr. Ahmet Selçuk Uzun ve çalışanlarına meslek hayatlarında başarılar dileyerek günlerini tebrik etti.

AK Parti Balıkesir İl Başkanı Başaran 14 Mart Tıp Bayramı vesilesi ile yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Halk içinde muteber bir nesne yok, devlet gibi. Olmaya devlet cihanda, bir nefes sıhhat gibi.” Ceddimizin 500 yıl önce çok veciz bir şekilde ifade ettikleri gibi, Sağlıklı bir nefes alıp vermenin bedeli hiç bir şey ile ölçülemez. Bu iyilik halinin devamı ve rahatsızlandığımız zaman da her şeyini, canını, ailesini, kıymetlilerini riske atarak vazifesini bihakkın yapmaya çalışan tüm meslektaşlarımın, sağlık çalışanlarının, Tıp Bayramını tüm benliğimle gönülden kutluyorum. Doktorlarımız, hemşirelerimiz, ilk yardım görevlilerimiz ve diğer tüm sağlık çalışanlarımız, gece gündüz görev yapıyor, insanlara şifa dağıtıyor, her gün hayat kurtarıyorlar. Özverili çalışmalarından ötürü kendilerine şükranlarımı sunuyorum.

“Balıkesir Sağlık ekibine, deprem bölgesinde gösterdikleri başarılı çalışmadan dolayı teşekkür ediyorum”

Asrın felaketini yaşadığımız ve 11 ilimizde ciddi yıkımlara neden olan depremlerde, her türlü olumsuz şartlarda görev başından ayrılmayan sağlık çalışanlarımızın varlığı, öngördüğümüz ve öngöremediğimiz her türlü tehlike karşısında hepimize güven veriyor. Balıkesir İl Sağlık Müdürlüğümüze bağlı 112 Acil Ambulans ve UMKE ekiplerimiz yaklaşık 900’ü bulan personelle deprem bölgelerimizden Adıyaman’da ilk anlardan itibaren görev aldı. UMKE ekibimizin bölgede sağlık hizmetleri noktasında önemli hizmetleri oldu. Ayrıca, Balıkesir Sağlık Ekibi olarak Adıyaman’da Sahra Hastanesi’ni kurulumunu tamamlayarak vatandaşlarımızın hizmetine sundular. Bugün burada Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığımızı ve sağlık çalışanlarımızı ziyaret ederek 14 Mart Tıp Bayramlarını tebrik ettik. Deprem bölgesindeki çalışmaları da istişare ettiğimiz görüşmede, arkadaşlarımızın gösterdiği gayret ve özveriden dolayı hepsine ayrı ayrı teşekkürlerimi sunuyorum.

“Depremzedelerimizin her daim yanındayız”

Devletimiz, asrın felaketi depremlerde 6 Şubat’tan buna yana yoğun bir çalışma içerisinde, deprem bölgesinde yaraları sararak, bölgeyi tekrar ayağa kaldıracak çalışmaları gece gündüz demeden sürdürüyor. Rabbim, depremlerde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Alllah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar versin. Balıkesir olarak bizlerde, tek yürek olarak üzerimize düşen çalışmayı yapıyoruz. Depremzedelerimizin ihtiyaçlarını karşılama noktasında, acılarını paylaşma noktasında her daim yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu vesile ile Sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir Türkiye yolunda en büyük güvencemiz olan sağlık çalışanlarımızın bir kez aha Tıp Bayramı kutluyorum” dedi.