Başkan Başaran'dan 30 Ağustos mesajı

Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Dt. Ekrem Başaran yayınladığı mesajında 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın önemine vurgu yaptı.

“Tarih; ağustos ayında Türk Milleti’nin tarihe damga vuran zaferlerine tanıklık etmektedir” diyen Ak Parti Balıkesir İl Başkanı Ekrem Başaran, “Malazgirt’ten başlayıp İznik’e ve Konya’ya, ardından Söğüt’ten başlayıp Bursa, Edirne ve İstanbul’a, bir asır önce de Ankara’ya kadar uzanan bu uzun yürüyüşün her anı bizim için ibretlerle doludur” dedi.

“Zaferler ayımız kutlu olsun”

Ak Parti İl Başkanı Başaran, mesajında şunları söyledi:

“26 Ağustos’ta 951. Yıldönümünü kutladığımız ve Sultan Alparslan’ın komutasında kazandığımız Malazgirt Zaferi ile Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün komutasında Büyük Taarruzla başlayan ve bir milletin kendi küllerinden yeniden doğuşu olan 30 Ağustos Zafer Bayramının 101. Yıl dönümünü kutluyoruz. Bugün, Türk Milleti olarak Büyük Zafer’in 101. yıl dönümüne kavuşmanın heyecanı içindeyiz. 1919 yılında Samsun’da Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün öncülüğünde başlatılan kurtuluş mücadelesi, 30 Ağustos Başkomutanlık Meydan Muharebesi ile kesin ve kalıcı bir zafere ulaşmıştır. 30 Ağustos zaferiyle bu toprakların ezeli ve ebedi vatanımız olduğu tüm dünyaya bir kez daha ilan edilmiştir. Bu zafer, tarihe gömülmek istenen bir milletin küllerinden doğuşunun, şahlanışının, tarih sahnesine yeniden çıkışının ilanıdır. Türkiye’nin istiklal ve istikbal mücadelesi bugün de devam etmektedir. Bugün ülkemize karşı yürütülen algı operasyonlarının taraflarıyla, bir asır önce vatanımızı işgale yeltenenlerin aynı müstevliler olması elbette tesadüf değildir. Milletimiz nasıl yokluk ve imkânsızlığa rağmen kurtuluş mücadelesini zafere taşımışsa, bugün de güçlenen Türkiye’nin ve Türk Milleti’nin önünü kesme hevesi içinde olanların hamlelerini boşa çıkarmakta asla tereddüt göstermeyecektir. Bu husustaki irademizden ve zafere olan sarsılmaz inancımızdan kimsenin şüphesi olmamalıdır. Türkiye Yüzyılı’nda daha güçlü bir Türkiye için var gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz. Aziz Milletimizi ve ülkemizi Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 2053 ve 2071 hedeflerine gençlerimizle birlikte ulaştırmak tek gayemizdir.

“Bu Vatan, Malazgirt’ten Kocatepe’ye ‘Ya İstikâl Ya Ölüm!’ şiarıyla yaşayanlarındır. Bu düşüncelerle Cumhuriyetimizin banisi, Büyük Taarruz ’un Başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle yâd ediyorum. Malazgirt’ten Kocatepe’ye “Ya İstiklâl ya Ölüm!” şiarını Bin yıldır bu vatanı korumak için büyük mücadeleler veren, bu uğurda hayatlarını feda etmiş tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet, gazilerimize sağlıklı, huzurlu ömürler diliyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun.”