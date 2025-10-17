Başkan Bayrak: 'Zabıtanın baskısı esnafı usandırdı'

BURSA (İHA) – AK Parti Mudanya İlçe Başkanı Arif Bayrak, Mudanya Belediyesi Zabıta ekiplerinin ilçe esnafına yönelik uygulamalarının ticari faaliyetleri sekteye uğrattığını ve kamu vicdanını rahatsız ettiğini belirtti.

Bayrak, son dönemde zabıta ekiplerinin Mudanya’daki esnafa karşı gerçekleştirdiği denetimlerin ani ve hazırlıksız şekilde yapıldığını, bu durumun esnaf üzerinde baskı oluşturduğunu ifade etti. Uygulamaların yasal prosedürlere uygun gibi görünse de, zamanlama ve yöntem açısından adaletli olmadığını vurgulayan Bayrak, "Zabıta ekiplerinin hakkaniyet ve orantılılık ilkesinden uzak müdahaleleri, esnafın yaşam mücadelesine doğrudan darbe vurmaktadır," dedi.

Mudanya’nın organize sanayi bölgesi bulunmadığını ve hizmet sektörünün ilçe ekonomisinin bel kemiğini oluşturduğunu hatırlatan Bayrak, lokanta, kafe, pastane, çay bahçesi ve market gibi işletmelerin yok sayılmasının toplumsal ve ekonomik bir yara anlamına geldiğini söyledi.

Bayrak, esnafa verilen sürelerin makul ve uygulanabilir olması gerektiğini belirterek, "Kurallara uyum süreci tanınmadan yapılan ani yaptırımlar, cezadan öte bir anlam taşımaktadır. Hukuk sadece kurallar bütünü değil; aynı zamanda adalet, vicdan ve sosyal dengeyi gözeten bir sistemdir," ifadelerini kullandı.

Mudanya Belediyesi’ne çağrıda bulunan Bayrak, zabıta uygulamalarında keyfilikten uzak, daha adil ve yapıcı bir yaklaşım benimsenmesini istedi. "Esnafımıza düzenleme ve uyum için gerçekçi süreler tanınmalı. Bu sürecin takipçisi olacağız," diye konuştu.