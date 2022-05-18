Başkan Beyatlı'dan 19 Mayıs Mesajı

Gelecek Partisi Silivri İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı sebebiyle mesaj yayınladı.

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  • 18.05.2022 12:18
  • Güncelleme: 18.05.2022 12:18
Başkan Beyatlı'dan 19 Mayıs Mesajı
SHA Silivri Haber Ajansı - SHA Editör

Gelecek Partisi Silivri İlçe Başkanı Dr. Ümit Beyatlı, yayınladığı kutlama mesajında şu ifadelere yer verdi;
’19 Mayıs 1919 tarihi, Türkiye Cumhuriyeti tarihindeki dönüm noktalarından biridir. Türk milletinin bağımsızlık ve özgürlük umutlarının inanca ve ‘Kurtuluş'a dönüştüğü tarihtir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün milli mücadeleyi başlattığı bugünün, aynı zamanda, istikbalimizin sembolü olan gençlerimize ‘Gençlik ve Spor Bayramı’ olarak armağan edilmesi son derece anlamlıdır. Türkiye Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet edilmiştir ve ülkemizin geleceği, kendini her anlamda çok iyi yetiştirmiş gençlerimizin ellerinde şekillenecektir. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramınızı yürekten kutluyor, bu vesileyle Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Millî mücadele ruhuna sahip, aklı hür, vicdanı hür gençlerimizi en kalbi duygularımla kucaklıyor ve selamlıyorum.’ dedi

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SHA Editör
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