Başkan Bilgin TADİV çalıştayına katıldı

Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi (BŞEÜ) İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Cumhuriyet Tarihi Anabilim Dalı Başkanı Doç. Dr. Taner Bilgin, Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) tarafından düzenlenen çalıştaya katıldı.

Türkiye Azerbaycan Dostluk İş Birliği ve Dayanışma Vakfı tarafından Ankara Beştepe’de çalıştay düzenlendi. Türkiye Azerbaycan Dayanışma Günleri çerçevesinde ‘24 Nisan 1915’te Ne Oldu?’ konulu çalıştay Cumhurbaşkanlığı Külliyesi Millet Kütüphanesi’nde gerçekleştirildi. I. Dünya Savaşı sırasında bölgede yaşanan olayların değerlendirildiği çalıştayda, Ermenistan’ın yıllardır istismar ettiği olaylara ilişkin tarihi gerçekler dile getirildi.

Çalıştaya, Başkan Bilginin yanı sıra Türk Tarih Kurumu Başkanı Prof. Dr. Birol Çetin, TADİV Başkanı ve Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi Prof. Dr. Aygün Attar ile birçok isim katıldı.

Atılan iftiraların temelsiz olduğunu vurgulayan Başkan Bilgin, “24 Nisan tarihi İstanbul’daki ve Anadolu’nun farklı illerindeki Ermeni komitacılarının tutuklanma kararının alınmasıdır. Ermeni Meclisi bu günü Ermeni Soykırımı’nın yıl dönümü olarak anmaktadır. Bu tarihte hepinizin bildiği üzere tehcir gibi bir şey olmuyor” dedi.