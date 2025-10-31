Başkan Bıyık: 'Daha güzel bir Darıca için sahadayız'

İlçede yürütülen çalışmaları inceleyen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Daha güzel bir Darıca için sahadayız" dedi.

Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, saha ziyaretleri kapsamında ekiplerin çalışmalarını yerinde inceleyerek teknik ekiplerden bilgi aldı. Saha incelemesi sırasında çalışanlara kolaylıklar dileyen Başkan Bıyık, "Her mahallemizde aynı hizmet anlayışıyla hareket ediyor, vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştıracak kalıcı yatırımlar yapıyoruz" dedi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Muzaffer Bıyık, şu ifadeleri kullandı:

"Darıca’mızın her mahallesinde daha modern ve konforlu yollar için çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ekip arkadaşlarımızla birlikte sahadayız, vatandaşlarımızın taleplerini yerinde dinliyor ve hızla çözüme kavuşturuyoruz. Amacımız, hemşehrilerimize yakışan, uzun ömürlü, güvenli ve estetik bir ulaşım ağı oluşturmak. Daha güzel bir Darıca için gece gündüz demeden çalışmaya devam edeceğiz."

Fen İşleri Müdürlüğü koordinesinde yürütülen asfalt serimi, kaldırım yenileme, parke ve bordür düzenleme çalışmaları ilçe genelinde planlı bir şekilde sürdürülüyor. Ekipler, altyapısı tamamlanan bölgelerde üstyapı çalışmalarına hız verirken, vatandaşların ulaşım konforunu artırmak için sokak sokak hizmet götürüyor.