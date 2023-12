Başkan Bıyık: 'Darıcalılarla aramızda sağlam bir gönül bağı var'

TAKİP ET

Vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Darıcalı hemşerilerimizle aramızda sağlam bir gönül bağı oluşturduk" dedi.

Darıca’nın 14 mahallesinde sokak sokak, ev ev ziyaretlerde bulunan Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar ve mahalle muhtarlarıyla birlikte hem mahallenin sorunlarını dinliyor hem de vatandaşların taleplerini not alıyor. Her vatandaşın sorunuyla yakından ilgilendiğini söyleyen Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz ilk günden beri vatandaşlarımızla aramızdaki gönül bağını hiçbir zaman koparmamaya özen gösterdik. İlk günden itibaren Darıcalı hemşerilerimizle aramızda sağlam bir gönül bağı oluşturduk. Gönül belediyeciliği anlayışıyla vatandaşlarımızın derdiyle dertlendik. Çünkü her bir vatandaşımızın derdi bizim derdimizdir anlayışını benimsedik. Vatandaşlarımızın talepleri bizim için kıymetli" dedi.