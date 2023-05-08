Başkan Bıyık: 'Dedikodu siyaseti değil, eser siyaseti yapıyoruz'

Seçim öncesi vatandaş buluşmalarına devam eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Türkiye yüzyılı için 14 Mayısın kilit tarih olduğunu belirterek, dedikodu siyaseti değil eser siyaseti yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, kapı kapı dolaşarak vatandaşlara 14 Mayıs seçimleri için vatandaşlarla buluşuyor. 14 Mayıs’ta gerçekleşecek seçimlerin Türkiye için kilit bir tarih olduğu belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Türkiye yüzyılının başlayacağı bir seçim yaşayacağız. İnanıyorum ki aziz milletimiz her zaman olduğu gibi yine güven ve istikrardan yana tavrını ortaya koyacaktır. Çok şükür ki her zaman milletimizin karşısına gönül rahatlığıyla çıkıyoruz. Çünkü heybemiz dolu. Canla başla çalışarak milletimizin sorunlarını çözüyoruz. Dedikodu siyaseti değil, eser siyaseti yapıyoruz. İnanıyorum ki Darıca olarak 14 Mayısta da Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği vereceğiz ve kazanan yine eser siyaseti olacak" diye konuştu.