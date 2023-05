Başkan Bıyık: 'Her zaman başımızın üstünde yeriniz var'

TAKİP ET

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, deprem bölgesinden geçici barınmak için Darıca’ya gelen depremzedelerin taleplerini dinledi. Depremzedelerin her zaman yanında olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yanınızda olmaya devam edeceğiz. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı Bayramoğlu Basın İlan Kurumu’nda konaklayan depremzedelerle bir araya geldi. AK Parti Darıca İlçe Başkanı Ufuk Acay ve İlçe Kadın Kolları Başkanı Selma Gülenç ile birlikte depremzedeleri ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, talep ve sorunlarını dinledi.

"Burası sizin eviniz"

Depremzedelerin kendilerini evlerinde hissetmeleri için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerini belirten Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Ülke olarak çok büyük bir felaket yaşadık. Hepimizin yüreği yandı. Bu zor günleri dayanışma içerisinde el ele atlatacağız inşallah. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde devletimiz yaraları sarmak için canla başla çalışıyor. Bizler de ilçemize gelen depremzede kardeşlerimizin her türlü ihtiyacını karşılamak için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz. Burası sizin de eviniz. Kendinizi evinizde hissedin. Her zaman başımızın üstünde yeriniz var. Sizin acınız bizim de acımız. Her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz" dedi.