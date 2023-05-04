Başkan Bıyık: 'İstikametimiz her zaman millete hizmet oldu'

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "AK kadrolar olarak Cumhurbaşkanımız öncülüğünde istikametimiz her zaman milletimize hizmet oldu. Bundan sonra da öyle olacak" diye konuştu.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, 14 Mayıs seçimleri öncesi saha çalışmalarında vatandaşlarla iç içe olmayı sürdürüyor. Mahalle mahalle, sokak sokak ve kapı kapı dolaşarak esnaf ve vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Muzaffer Bıyık, gittiği her yerde Türkiye yüzyılını ve seçimlerin önemini anlatıyor.

Vatandaşların her yerde Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AK Parti’ye gösterdiği teveccühlerin sandığa yansıyacağını ifade eden Başkan Muzaffer Bıyık, "AK kadroların kurulduğu günden itibaren istikameti hep millete hizmet oldu. İnanıyorum ki bu istikamet hiçbir zaman şaşmayacak. Cumhurbaşkanımızın de her zaman vurguladığı gibi bizler millete efendi değil hizmetkar olmak istiyoruz. 14 Mayıs’tan sonra da bu hizmet aşkı devam edecek ve milletimiz için gece gündüz demeden canla başla çalışmaya devam edeceğiz" dedi.