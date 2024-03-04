Başkan Bıyık: 'Kendimizi değil, kentimizi düşünüyoruz'

Sokak sokak vatandaşlarla bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Kendimizi değil, kentimizi düşünüyoruz. Vatandaşlarımızın ve kentimizin ihtiyaçları neyse onun için çalışıyoruz" dedi.

Darıca Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Darıca Belediye Başkan Adayı Muzaffer Bıyık, saha çalışmalarını yoğun tempoda sürdürüyor. Darıca’yı sokak sokak gezen Başkan Bıyık, ev toplantıları ile mahalle sakinlerinin taleplerini dinleyip notlar alıyor. Vatandaşı tek tek dinleyen Başkan Bıyık, taleplere çözüm üretiyor. Önceliklerinin her zaman vatandaşların talepleri ve kentin ihtiyaçları olduğunu vurgulayan Başkan Bıyık, “Bugüne kadar hep önceliğimiz vatandaşlarımızın ihtiyaçları oldu. Kentimizin neye ihtiyacı varsa, öncelikli sorun neyse o doğrultuda çalışıyoruz. Amacımızın vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak. Bunun için de kendimizi değil her zaman kentimizi düşünmeye devam edeceğiz. İlçemizin sorunlarını çok iyi biliyoruz ve bu yönde projeler hazırlıyoruz. Önümüzdeki dönemde de vatandaşlarımızın ve kentimizin ihtiyaçlarını ön planda tutmaya devam edeceğiz” diye konuştu.