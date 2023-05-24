Başkan Bıyık: 'Muhtarlarımıza büyük görevler düşüyor'

İlçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla istişare toplantısında bir araya gelen Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Tüm muhtarlarımıza hizmet adına büyük görevler düşüyor. El ele vererek Türkiye yüzyılında ilçemizi birlikte kalkındıracağız" dedi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, ilçede görev yapan mahalle muhtarlarıyla hizmet değerlendirme toplantısında bir araya geldi. AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz ve AK Parti İlçe Başkanı Ufuk Acay’ın da katıldığı toplantıda muhtarların mahalleleriyle ilgili talepleri ve sorunları konuşuldu.

"Türkiye yüzyılını birlikte kuracağız"

Darıca’yı ortak akılla yönetmek adına muhtarların görüşlerine her zaman değer verdiğini ve sürekli bir araya geldiklerini belirten Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Göreve geldiğimiz günden beri muhtarlarımızla aramızdaki bağı hep güçlendirmeye özen gösterdik. Ortak akıl ve istişareyle mahallelerimizdeki sorunları birlikte çözmek için çalıştık. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da muhtarlarımız bizim proje ortağımız olmaya devam edecek. Türkiye yüzyılını birlikte kuracağımız muhtarlarımızla Darıca’mızı kalkındırmak için el ele vereceğiz" diye konuştu.

"Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar muhtarlarımızın çok büyük emekleri var"

AK Parti Kocaeli Milletvekili Mehmet Akif Yılmaz da yaptığı konuşmada muhtarları önemsediklerini kaydederek, “Kıymetli muhtarlarımıza Sayın Cumhurbaşkanımızın selamını getirdim. Biliyorsunuz ki Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde AK kadrolar olarak muhatları önemsiyoruz. Muhtarlarımızın birçok sorununu Cumhurbaşkanımızın talimatıyla çözdük. Muhtarlarımızla birlikte yol yürümeye ve sorunları birlikte çözmeye devam edeceğiz. Büyükşehirlerde olduğu gibi Anadolu’nun en ücra köşelerine kadar muhtarlarımızın çok büyük emekleri var. Mahallesiyle devletin kurumları arasında köprü kuran muhtarlarımız fedakârca çalışmalar yürütüyor. İnşallah Türkiye yüzyılının başlayacağı yeni dönemde de muhtarlarımızla birlikte milletimize hizmet etmeye devam edeceğiz” dedi.