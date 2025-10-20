Başkan Bıyık: 'Muhtarlarımızla el ele Darıca için çalışıyoruz'

Darıca’da Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi. Törende konuşan Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, "Muhtarlarımızla el ele Darıca için çalışıyoruz" dedi.

Darıca’da Muhtarlar Günü kutlamaları kapsamında Atatürk Anıtı’na çelenk sunuldu. Törene, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Darıca Kaymakamı Yaşar Dönmez, Muhtarlar Derneği Başkanı ve Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Sıddık Topal ile ilçedeki muhtarlar katıldı. Başkan Bıyık, çelenk sunma töreninin ardından muhtarları belediyedeki makamında misafir ederek günlerini kutladı. Muhtarlığın yerel yönetimler açısından taşıdığı öneme vurgu yapan Bıyık, muhtarların vatandaşlar ile belediye arasında köprü vazifesi gördüğünü belirtti.

Bıyık, muhtarların demokrasinin en önemli yapı taşları olduğunu ifade ederek, "Mahallelerimizin nabzını tutan, sorunları ilk elden bilen ve çözüm için gayret gösteren muhtarlarımızla her zaman istişare halinde olmaya özen gösteriyoruz. Muhtarlarımızla el ele Darıca için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Darıca’da büyük bir aile olduklarını dile getiren Bıyık, "Emekleri, gayretleri ve fedakarlıkları için tüm muhtarlarımıza teşekkür ediyor, Muhtarlar Günü’nü en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.