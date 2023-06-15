Başkan Bıyık Ankara'da milletvekilleri ile buluştu

14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilerek görevlerine başlayan AK Parti Kocaeli milletvekillerini meclisteki makam odalarında ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırlı olsun temennisinde bulunup Darıca’da devam eden çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, Ankara’ya giderek TBMM’de bir dizi ziyarette bulundu. 14 Mayıs seçimlerinde milletvekili seçilerek görevlerine başlayan AK Parti Kocaeli milletvekillerini meclisteki makam odalarında ziyaret eden Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, hayırlı olsun temennisinde bulundu. Seçimlerin ardından yemin ederek meclisteki görevlerine başlayan AK Parti Kocaeli milletvekilleri Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysal Tipioğlu Mehmet Akif Yılmaz, Cemil Yaman ve Sami Çakır’ı tek tek ziyaret eden Başkan Bıyık, hayırlı olsun temennisinde bulunup başarılar diledi. Kocaeli milletvekilleriyle istişarelerde bulunan Başkan Bıyık, Darıca’da devam eden çalışmalar hakkında da detaylı bilgiler verip proje raporlarını sundu.

Darıca’ya eser ve hizmet kazandırırken milletvekillerinden her zaman büyük destek ve katkı gördüklerini ifade eden Başkan Bıyık, “İlçemize bugüne kadar kazandırdığımız eserlerde hükümetimizin, bakanlıklarımızın, büyükşehir belediyemizin ve özellikle de milletvekillerimizin imzası var. Milletvekillerimizin desteğini her zaman arkamızda hissediyoruz. Ankara’da milletvekillerimizin varlığı bize büyük güç katıyor. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da ilçemiz için Ankara ile uyumlu bir şekilde çalışmaya devam edeceğiz. Ben bir kez daha milletvekili seçilen kıymetli büyüklerimize görevlerinde üstün başarılar diliyorum ve destekleri için vatandaşlarımız adına teşekkür ediyorum” dedi.