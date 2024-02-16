Başkan Bıyık, canlarla Hızır Lokması'nda buluştu

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her yıl Şubat ayında Hızır Orucu tutan vatandaşlar için Hızır Lokması dağıttı.

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık, her yıl Şubat ayında Hızır Orucu tutan vatandaşlar için Hızır Lokması dağıttı. Başkan Bıyık’a Cemevi ziyaretinde AK Parti Darıca İlçe Başkanı Köksal Şakar da eşlik etti. Darıca Cemevi Dedesi Veysel Dal, Darıca Belediyesi’nin Cemevine desteklerinden ve hizmetlerinden dolayı Başkan Bıyık’a teşekkür etti. Canlarla beraber aynı sofrayı paylaşan ve lokma dağıtan Başkan Muzaffer Bıyık, "Darıca’da hep birlikte aile ortamında birlik beraberlik içerisinde ibadetlerimizi yerine getiriyoruz. Allah hepinizden razı olsun. Yaptığınız ibadetleri Rabbim kabul eylesin. Siz gönül dostlarısınız. İnşallah hep birlikte çok güzel işlere imza atacağız. Kısa zaman önce Alevi vatandaşlarımızın ibadet alanlarını daha konforlu ve donanımlı hale getirmek amacıyla Cemevi’nde yenileme ile çevre düzenlemesi çalışmaları gerçekleştirmiştik. Yenileme çalışmalarımız devam edecek. Dün olduğu gibi bugün de yarın da Alevi vatandaşlarımızla gönül bağımız aynı şekilde devam edecek. Rabbim birliğimizi beraberliğimizi daim etsin inşallah" diye konuştu.