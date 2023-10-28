Başkan Bıyık esnafa bayrak dağıttı

Darıca Belediyesi, Cumhuriyetin 100. yılı dolayısıyla ilçe genelini bayraklarla süslerken Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da esnafa Türk bayrağı dağıttı.

Cumhuriyetin kuruluşunun 100. yıl dönümü Darıca’da büyük bir coşkuyla kutlanıyor. Darıca Belediyesi tarafından ilçe genelinde ana caddeler ve kavşaklar Türk bayraklarıyla süslenirken hafta boyu da çeşitli etkinlikler düzenlendi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da esnaflara Türk bayrağı dağıttı. İlçe yöneticiler ve belediye meclis üyeleri ile birlikte esnafları tek tek ziyaret eden Başkan Muzaffer Bıyık, hem esnafların Cumhuriyet Bayramı’nı kutladı hem de esnaflara camlarına asmaları için Türk bayrağı takdim etti. Başkan Muzaffer Bıyık, bütün vatandaşları da evlerine ve işyerlerine bayrak asmaya davet etti. Cumhuriyet’in 100’üncü yılında ilçeyi bayraklarla donatmak istediklerini belirten Başkan Muzaffer Bıyık, “29 Ekimde ülkemiz 100 yaşına girecek. Tüm vatandaşlarımız gibi bizler de çok mutlu ve heyecanlıyız. Bu bayramda ilçemizi Cumhuriyetin 100’üncü yılına yakışır bir şekilde süslüyor ve Darıca’yı bayraklarla donatıyoruz. Esnaflarımıza da şanlı bayrağımızı dağıtarak Cumhuriyet coşkusunu paylaşıyoruz. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ile silah arkadaşları başta olmak üzere, bizlere bu eşsiz mirası bırakan tüm kahramanlarımızı saygıyla ve rahmetle anıyorum. Tüm yurttaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum" dedi.