Başkan Bıyık, gençleri TCG Anadolu Gemisi'ne götürdü

Dünyanın ilk SİHA gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi olan TCG Anadolu Gemisi’ne ziyaretçi akını olurken, Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle birlikte Sarayburnu’nda demirleyen gemiyi ziyaret etti.

Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı (SİHA) gemisi ve Türkiye’nin en büyük askeri gemisi TCG Anadolu, kısa bir süre önce hizmete girerken, vatandaşlar tarafından da yoğun bir ziyaretçi akınına uğradı.

Darıca Belediyesi de milli gurur olan TCG Anadolu Gemisi için gençlere sürpriz yaptı ve belediyenin üniversite hazırlık kursunda eğitim alan gençleri gemi ziyaretine gönderdi. Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık da gençlerle birlikte gemiyi gezerek, TCG Anadolu’nun komutanlarından bilgi aldı. TCG Anadolu’yu gezme şansı yakaladıkları için mutlu ve gururlu olduklarını belirten Başkan Muzaffer Bıyık, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonunu TCG Anadolu’yu gezince bir kez daha görmüş olduk. Ne mutlu bize ki böyle bir liderimiz var. Türkiye’mizi sınıf atlatan hizmetlerden biri olan TCG Anadolu ile ne kadar gurur duysak az. Yerli ve milli savunma sanayimizle geleceğe emin adımlarla ilerliyoruz. Genç kardeşlerimizle milli gururumuz olan gemiyi gezme ve inceleme fırsatı bulduk. İnanıyorum ki geleceğimizin teminatı olan gençler, ileride daha büyük eserlere imza atacaklar" dedi.