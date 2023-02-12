Başkan Böcek: 'Mobil fırın ile sıcak ekmek üretimine başladık'

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile birlikte Hatay’da inceleme yapan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, deprem bölgesinde mobil fırın ile sıcak ekmek üretimine başladıklarını açıkladı.

Antalya Büyükşehir Başkanı Muhittin Böcek’in deprem bölgelerinde incelemeleri sürüyor. Başkan Böcek, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve diğer CHP’li büyükşehir belediye başkanları ile birlikte Malatya, Diyarbakır ve Urfa’nın ardından bugün de afetin büyük yıkıma uğrattığı Hatay’da incelemelerde bulundu. Hatay’da gerçekleşen CHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı’na katılan Başkan Böcek, Hatay ve Maraş’ta Büyükşehir ekiplerinin canla başla çalıştığını belirterek, ‘Yaraları hep birlikte saracağız’ dedi.

Depremzedeye sıcak yemek

Büyükşehir Belediyesi’nin deprem bölgesinde yaptığı çalışmaları anlatan Başkan Böcek, şu değerlendirmede bulundu: “6 Şubat’ta sabah 05.00 itibariyle kriz masamızı oluşturduk. İkinci gün Genel Başkanımız Sayın Kılıçdaroğlu ve belediye başkanlarımızla bölgeyi ziyaret ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak, 398 uzman personelimizle yola çıktık. Hatay ve Maraş olmak üzere diğer illere de gıda yardımlarımızı göndermeye başladık. Hatay’da Uğur Mumcu Meydanı’na 600 kişilik çadır kurduk depremzede vatandaşlarımızın konaklamasına imkan tanıdık. Hatay’da ikisi sabit, diğeri Maraş’ta olmak üzere üç aşevimizden 70 bin kişilik üç öğün yemek ikramı yapıyoruz. 20 kişilik sağlık ekibimiz içinde doktoru hemşiresi olan sağlık tırı ile bölgede çalışıyor.”

5 bin ekmek üretiyoruz

Deprem bölgesinde ekmek üretimine de başladıklarını anlatan Başkan Böcek, “Bugün itibariyle Hatay’da 5 bin ekmek çıkarıyoruz. Kapasitemiz 10 bin ekmek ancak enerji yetmiyor. Bu yüzden şu anda 5 bin kişilik çıkarıyoruz. İtfaiye ekibimiz 78 can kurtardı. ASAT ekibimiz akustik sismik cihazla hassas dinleme yaparak vatandaşlarımızın kurtulmasına yardımcı oluyor. Antalya’mıza bugün itibariyle resmi kayıtlara göre 62 bin depremzede vatandaşımız giriş yaptı. 3 bin kişilik gönüllü ekibimiz Antalya’da çalışıyor. Deprem bölgesinden gelen depremzedelerin otellere sevkini yapıyor. Büyükşehir Belediyesi olarak gereği neyse yapıyoruz. Deprem bölgesinin eksiklerini gidermeye çalışıyoruz” dedi.