Başkan Bora Balcıoğlu, Destek AFAD Gönüllüsü Sertifika Törenine Katıldı

Afetlere hazırlıklı bir toplum inşa etme hedefiyle yürütülen Destek AFAD Gönüllüsü Eğitim Programı, Kadir Has Üniversitesi öğrencilerinin aktif katılımıyla başarıyla tamamlandı. Törene Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, İstanbul İl AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu katıldı.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, konuşmasında afetlere hazırlığın yalnızca yapısal önlemlerle sınırlı kalamayacağını vurguladı ve bilinçli bireylerin varlığının hayati önem taşıdığını belirtti. Başkan Balcıoğlu, “Depreme karşı güçlü binalar kadar, bilinçli insanlara da ihtiyaç var. Çünkü bina sağlam olsa da insan bilinçsizse, müdahale gecikir. Ama insan bilinçliyse, bir yaşam daha kurtulabilir” dedi.

Kahramanmaraş merkezli depremin ardından Hatay’daki izlenimlerini paylaşan Balcıoğlu, sahada gönüllü ve eğitimli insan gücünün eksikliğini acı bir şekilde tecrübe ettiğini söyledi. Başkan Balcıoğlu, “O an daha net anladım ki; en az arama kurtarma ekipmanları kadar, belki de ondan daha fazla, eğitim almış gönüllü insan gücüne ihtiyaç var. İşte sizler, bugün o eksiği kapatan ilk halkasınız” sözleriyle genç gönüllülerin önemine dikkat çekti.

Silivri Belediyesi olarak afet bilinci konusunda sadece bugünü değil, geleceği de düşündüklerini vurgulayan Balcıoğlu, “2024-2025 eğitim öğretim yılında Silivri’deki 88 okulda 33 bin 106 öğrencimize afet bilinci eğitimi verdik. Çünkü biz biliyoruz ki, afetlere karşı en etkili çözüm, afet öncesinde başlar” diye konuştu.

Özener: Bu işi gönülden yapmak çok daha farklı ve değerli

İstanbul AFAD İl Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ise afetlere müdahalede gönüllülüğün önemine dikkat çekerek, “Bir işi memur olarak yapmak başka, gönülden yapmak çok daha farklı ve değerli. Bugün burada bulunan gönüllüler, bu farkı ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı. Özener, doğa olaylarının kendiliğinden bir afete dönüşmediğini, alınacak tedbirlerin ve kurallara uyan toplum bireylerinin bu sürecin en belirleyici unsuru olduğunu vurguladı. Özener, “Listeleri, yani riskleri azaltmak zorundayız. Bu da önceden alınacak tedbirlerle ve bilinçli bireylerle mümkün. Böylece arama kurtarma ekiplerinin yükü azalır, can kayıplarını minimize ederiz” dedi.

Gönüllü sayısının Türkiye genelinde 400 bine yaklaştığını belirten Özener, akredite ekip sayısının da hızla arttığını söyledi. Silivri Belediyesi’nin ve Kadir Has Üniversitesi’nin yürüttüğü bu tür iş birliklerinin AFAD tarafından akredite ekiplerin yetişmesine önemli katkılar sağlayacağını ifade etti.

Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, konuşmasında öğrencilerin gönüllülük eğitimine gösterdiği ilgiden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Durukanoğlu, “Bu bölge, riskli bölgelerden biri. Bir afet anında, dışarıdan ekip beklemek yerine burada yetişen bu ekip ilk müdahaleyi yapacak” şeklinde konuştu. Rektör Feyiz, bir sonraki adımın bu temel eğitimleri daha ileriye taşıyarak üniversite bünyesinde gerçek bir arama kurtarma ekibi oluşturmak olduğunu söyledi.

Program sonunda eğitimi başarıyla tamamlayan öğrencilere sertifikaları, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, İstanbul İl AFAD Müdürü Prof. Dr. Haluk Özener ve Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz tarafından takdim edildi.