Başkan Bora Balcıoğlu, Gazitepe Mahallesi'nde Hemşehrileriyle Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, doğup büyüdüğü Gazitepe Mahallesi’nde esnaf ve kıraathane ziyaretleri gerçekleştirdi. Mahalle sakinleriyle bir araya gelen Balcıoğlu, vatandaşların taleplerini ve önerilerini dinleyerek, mahalledeki ihtiyaçları yerinde tespit etti.

Başkan Balcıoğlu, ziyaret sırasında yaptığı açıklamada, “Doğup büyüdüğüm bu güzel mahallede komşularımızla bir araya gelmek benim için büyük bir mutluluk. Vatandaşlarımızla sohbet ederek hem taleplerini dinledik hem de çözüm önerilerimizi paylaştık. Silivri’yi hep birlikte daha güzel bir yer haline getireceğiz” ifadelerini kullandı.

Mahalle Ziyaretleri Devam Ediyor

Başkan Bora Balcıoğlu, mahalle ziyaretlerini düzenli olarak gerçekleştirdiğini belirtti. “Silivri Birlikte Güzel” sloganıyla hareket eden Balcıoğlu, bu tür buluşmaların mahallelerin sorunlarını hızlıca çözme noktasında etkili olduğunu vurguladı. Başkan, vatandaşların sıcak ilgisi ve samimiyetinden dolayı teşekkürlerini iletti.

Gazitepe Mahallesi sakinleri ise Başkan Balcıoğlu’nun ziyaretlerinden memnuniyet duyduklarını ifade ederek, mahalleyle ilgili dilek ve önerilerini paylaşma fırsatı bulduklarını söyledi.

Silivri Birlikte Güzel

Başkan Bora Balcıoğlu’nun mahalle ziyaretleri, ilçedeki sosyal dayanışmayı artırmayı ve vatandaşlarla birebir iletişim kurmayı hedefliyor. Belediye yetkilileri, bu tür etkinliklerin artarak devam edeceğini belirtti.