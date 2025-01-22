Başkan Bora Balcıoğlu, Karamustafa Caddesi'nde Vatandaşlarla Buluştu

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Karamustafa Caddesi’nde esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Esnafın talep ve önerilerini dinleyen Başkan Balcıoğlu, halkın sorunlarına çözüm odaklı yaklaşımlar sunmaya kararlılıkla devam edeceklerini belirtti.

Konuşmasında birlik ve beraberlik mesajı veren Başkan Balcıoğlu, "Birlikte güçlü bir Silivri için hiçbir hemşehrimizi arkada bırakmadan, yan yana olmaya devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin görüşleri bizim için çok değerli ve bu görüşlerle şehrimizi daha da güzelleştirmek için çalışacağız" ifadelerini kullandı.