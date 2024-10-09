Başkan Bora Balcıoğlu'ndan Bulgaristan Seçimleri İçin Sandık Çağrısı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, Bursa Milletvekili Hasan Öztürk ve CHP İstanbul İl Sekreteri Soner Özimer ile birlikte, 27 Ekim 2024’te gerçekleştirilecek Bulgaristan seçimleri üzerine verimli bir toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya, Silivri Bulgaristan Göçmenleri Derneği Başkanı Ercan Çalışkan da katıldı.

Başkan Balcıoğlu, Bulgaristan vatandaşı olan tüm hemşehrilerine 27 Ekim’de sandığa gitmeleri çağrısında bulundu. Özellikle seçimlerin Bulgaristan’da yaşayan vatandaşlar ve Türkiye’deki Bulgaristan göçmenleri için önemli olduğuna vurgu yapan Balcıoğlu, "Demokratik hakkımızı kullanmak ve geleceğimiz için oy vermek her bir vatandaşımızın sorumluluğudur," dedi.

Toplantıda, seçimlerin önemine değinilerek katılım oranlarının arttırılması yönünde fikir alışverişinde bulunuldu. Başkan Balcıoğlu, tüm Bulgaristan vatandaşlarına seslenerek, demokratik haklarını kullanmaları için 27 Ekim’de sandıklara gitmeleri gerektiğini hatırlattı.