Başkan Bora Balcıoğlu'ndan 'Kahvaltı Desteği' Projesi: Hiçbir Çocuk Aç Kalmayacak

Silivri Belediyesi, sosyal incelemeler sonucu belirlenen 1250 öğrenciye, Silivri’nin 35 mahallesinde oluşturulan dağıtım noktalarından haftada iki gün (Pazar ve Çarşamba) kahvaltı desteği paketleri ulaştıracak. İlk dağıtım 8 Eylül 2024 tarihinde yapılacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, “İlçemizde yaşayan çocukların geleceğini planlayacağız” vizyonuyla yola çıkarak, ailelerin yaşadığı ekonomik zorluklara kayıtsız kalmayarak yeni bir sosyal sorumluluk projesini hayata geçiriyor. “Kahvaltı Desteği” projesi ile ilçede yaşayan ihtiyaç sahibi 1250 ilkokul öğrenciye, sağlıklı ve dengeli beslenme imkânı sunmayı hedefliyor.

Kahvaltı paketlerinin içeriğinde hijyen kurallarına uygun hazırlanan, uzun dolap ömrüne sahip ambalajlı sandviç, kutu süt, kutu meyve suyu ve ambalajlı kekler yer alıyor. Bu proje kapsamında, her hafta 6.250 adet kahvaltı paketi dağıtılacak ve 2024-2025 Eğitim Öğretim Yılı sonuna kadar toplam 226.250 kahvaltı paketi öğrencilere ulaştırılacak.

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, "Kahvaltı Desteği" projesi ile ilgili yaptığı konuşmada, çocukların sağlıklı ve dengeli bir kahvaltı ile güne başlamalarını sağlayacaklarını ve ekonomik sıkıntı yaşayan ailelerin bu destekten yararlanabileceğini vurguladı. Başkan Balcıoğlu, seçim döneminde çocuklara verdiği sözü yerine getirdiğinin altını çizerek, bu proje ile ilçede her çocuğun eşit şartlarda eğitim hayatına adım atmasını hedeflediklerini belirtti.

Başkan Balcıoğlu, sosyal demokrat belediyecilik vizyonları ve adil belediyecilik anlayışları doğrultusunda çocukların eğitim ve sağlığına katkıda bulunmayı amaçladıklarını ifade etti. Projenin amacı, hiçbir çocuğun aç kalmaması ve her çocuğun eğitim hayatına eşit şartlarda başlamasını sağlamak olarak açıklandı.