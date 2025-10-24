Başkan Bora Balcıoğlu: Silivri'mizin geleceği için ortak akılla bir aradayız

Silivri Belediyesi ve İBB ekiplerinin katkılarıyla kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmet süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik çalıştay düzenlendi. Çalıştaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nden Muhtarlık İşleri Dairesi Başkan Vekili Neval Gündoğan, Mezarlıklar Daire Başkanı Ecevit Yılmaz, Avrupa Yakası Muhtarlıklar Müdürü Ali Öztür, Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdürü Engin Özergin, İSKİ Silivri Şube Müdürü ve İBB Koordinatörü Gülay Özvatan, Avrupa Yakası Mezarlıklar Müdür Yardımcısı Doğuş Tuncay, Mezarlıklar Destek Hizmetleri Müdür Yardımcısı Ece Uğurlu Özcan, Avrupa Yakası Yol Bakım ve Onarım Müdür Yardımcısı Ali Ulaş, Avrupa Yakası Park ve Bahçeler Müdürü Ziya Duman ile bölge şefleri ve İSKİ Genel Müdürlüğü Koordinatörleri, meclis üyeleri, belediye başkan yardımcıları, birim müdürleri ve mahalle muhtarları da katıldı.

Silivri’nin sorunlarının, ihtiyaçlarının ve çözüm önerilerini tüm yönleriyle ele alındığı toplantı hakkında değerlendirmelerde bulunan Başkan Balcıoğlu, “Altyapıdan çevre düzenlemelerine, yol bakım ve onarım çalışmalarından mezarlık hizmetlerine kadar pek çok başlıkta ortak değerlendirmelerde bulunduk. İBB ve Silivri Belediyesi ekiplerimizin katkılarıyla son derece verimli geçen bu çalıştayda, kurumlar arası koordinasyonun güçlendirilmesi, hizmet süreçlerinin hızlandırılması ve vatandaş memnuniyetinin artırılmasına yönelik önemli kararlar aldık. Silivri’mizin geleceği için ortak akılla bir aradayız. Silivri’mizin her mahallesine eşit, etkin ve sürdürülebilir hizmet ulaştırma hedefiyle yürüttüğümüz bu ortak çalışmalarda emeği geçen tüm katılımcılarımıza teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.