Başkan Bora Balcıoğlu, Toplu Sünnet Şöleni Öncesinde Mevlid-i Şerif'e Katıldı

Programa, Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu da katılarak, ailelerin ve çocukların bu özel gününe ortak oldu.

Başkan Balcıoğlu, okunan dualara eşlik ederek çocukların sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmeleri temennisinde bulundu. "Allah damatlıklarını da göstersin" diyerek ailelere iyi dileklerini ileten Başkan Balcıoğlu, 6 Ağustos'ta gerçekleşecek olan şölene tüm Silivrilileri davet etti.

Toplu Sünnet Şöleni kapsamında sünnet olan çocuklarımız ve aileleri için düzenlenen bu anlamlı etkinlik, hem manevi bir atmosfer yarattı hem de şölen öncesi güzel bir başlangıç oldu.