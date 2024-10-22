Başkan Bora Balcıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği Meclis Toplantısına Katıldı

Silivri Belediye Başkanı Bora Balcıoğlu, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Meclis Toplantısı’na katıldı. Ülke genelindeki yerel yönetimlerin güçlendirilmesi, şehirlerin daha yaşanabilir hale getirilmesi ve ortak projelerin geliştirilmesi üzerine verimli görüşmeler gerçekleştirilen toplantıya Başkan Balcıoğlu’nun yanı sıra, Meclis Üyeleri Mahmut Yıldızaydın ve Fatih Çepni de katıldı.

Başkan Balcıoğlu, toplantıya ilişkin yaptığı açıklamada, “Yerel yönetimlerin güçlenmesi, şehirlerimizin daha yaşanabilir hale getirilmesi için önemli görüşmeler gerçekleştirdik. Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere, toplantıya katılan tüm belediye başkanlarımıza katkılarından dolayı teşekkür ederim” ifadelerini kullandı.

Yerel yönetimlerin geleceğine yönelik önemli kararların ele alındığı toplantının ardından, Başkan Balcıoğlu ve ekibi, Silivri’deki projeleri daha ileriye taşımak için çalışmalara devam edeceklerini belirtti.