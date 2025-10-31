Başkan Bozbey: 'Bursa'ya hizmet etmek bizim için onurdur'

Kendileri için en değerli makamların halkla buluştukları alanlar olduğunu söyleyen Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kestel’de tarım ve hayvancılıktan ulaşıma, kentsel dönüşümden restorasyonlara kadar birçok alanda çalışma yürütüldüğünü belirtti.

Vatandaşların talep ve önerilerini dinlemek, sorunları yerinde tespit edip hızlı çözümler üretmek amacıyla başlatılan ‘Başkan Bozbey Burada’ projesinin, son durağı Kestel ilçesi oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin tüm yönetim kadrosu ile birlikte ilçeye çıkarma yapan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, gün boyunca toplumun tüm kesimleriyle bir araya geldi.

Her mahalleye eşit ve adil hizmet

Başkan Mustafa Bozbey, ilk olarak göreve yeni seçilen CHP Kestel İlçe Başkanı Yıldıray Atlı ve yönetimini ziyaret ederek başarılar diledi. Daha sonra Kestel ilçesindeki muhtarlarla bir araya gelen Başkan Mustafa Bozbey, mahalle ve köylerde hayata geçirilen projeleri anlatarak, geleceğe dönük planları paylaştı. Muhtarların talep ve önerilerini de dinleyen Başkan Bozbey, birlikte yönetim anlayışıyla Bursa’nın her mahallesine eşit ve adil biçimde hizmetleri ulaştıracaklarını söyledi.

Üreticilerin ve esnafın görüşleri alındı

Kestel Ziraat Odası ziyaretinde tarımın ve hayvancılığın Bursa için taşıdığı önemi vurgulayan Başkan Mustafa Bozbey, üreticilerin emeğine değer katmaya ve yanlarında olmaya devam edeceklerini dile getirdi. Daha sonra Kestel Esnaf ve Sanatkârlar Kredi ve Kefalet Kooperatifine uğrayan Başkan Mustafa Bozbey, esnafın yaşadığı sorunları dinleyerek birlikte çözümler üretti. Program kapsamında Kestel Minibüs, Kamyon, Şoför ve Otomobilciler Odası’nı da ziyaret eden Başkan Bozbey, şoför esnafının karşılaştığı sorunları ve çözüm yollarını birlikte değerlendirdi. Başkan Bozbey, ziyaretlerin ardından Kestel Kent Meydanı’nda vatandaşların talep ve önerilerini dinledi. Alanda bulunan Sağlık Otobüsü vatandaşların muayenesini ücretsiz yaparken, iş arayanlar da Bursa İş Ofisi standında forum doldurma imkanı buldu.

"Halkımızı tek tek dinleyerek taleplerini alıyoruz"

’Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında ilçeleri tek tek gezmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, Türkiye’de olmayan bir projeyle her 15 günde bir Büyükşehir Belediyesi’ni ilçelere taşıdıklarını belirtti. Belediyenin sadece binalarda değil; sokaklarda, mahallelerde, ilçelerde vatandaşlarla buluşmak zorunda olduğunu ifade eden Başkan Mustafa Bozbey, "Bizim için en değerli makam, halkımızla buluştuğumuz alanlardır. Halkımızı tek tek dinleyerek taleplerini alıyoruz. Yarından itibaren de arkadaşlarımız bu talepleri çözmek için adım atmaya başlayacaklar. Yüz yüze görüşmeler yaparak Bursalıların derdini dert ediniyoruz. Daha önceki ziyaretimizde aldığımız talepleri değerlendirdik. Kestel’e, Büyükşehir Belediyesi’ni ilgilendiren konuların önemli kısmını çözdük" dedi.

"Çiftçimin ayakta kalmasını, mutlu olmasını istiyoruz"

Kestel’in sanayisi, tarımı ve doğasıyla kentin önemli ilçelerinden birisi olduğunu söyleyen Başkan Bozbey, "Hava kalitesi açısından ilçe sıkıntı yaşanıyor. Hava kalitesinin pek olumlu olmadığını hepimiz anlayabiliyoruz. Bununla ilgili çalışmalar yapılıyor. Halkımızın, temiz hava soluma ihtiyacı var ve bunu sağlamak zorundayız. Ayrıca kırsal mahallelerimizde birçok hizmeti yerine getirdik. Tarım ve hayvancılık konusunda Bursa’da yıllardır yapılmayan destekleri bir bir yaşama geçiriyoruz. Çiftçimizin ayakta kalmasını, mutlu olmasını ve gelecekle ilgili kaygı taşımamasını istiyoruz. Çiftçimizin yüzü güldüğünde, esnafımızın ve herkesin de yüzü gülecek. Desteklerimizi artırarak sürdüreceğiz" diye konuştu.

"Geçmişimize sahip çıkarak geleceğimizi belirliyoruz"

İlçenin güneyinde köylerin soğuk hava deposu talebi olduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, bu konuda hazırlıkların tamamlanmak üzere olduğunu vurguladı. Serme’de mevsimlik tarım işçileri için konaklama merkezine de destek olduklarını açıklayan Başkan Bozbey, "Öte yandan bu bölgede, afet durumlarında kullanabileceğimiz alanları da tespit ettik. Bursa, birinci deprem bölgesinde bulunuyor. Kestel’de de 50-60 yıllık binalar var. Bu binaların kentsel dönüşümü konusunda ekiplerimiz çalışma yapıyor. Ayrıca Barakfakih’e otomatik toprak altı damlama sulama sistemi kuruyoruz. Ümitalan Mahallesi’ne çok amaçlı binamızı kazandırıyoruz. İş arayanlarla işverenleri buluşturan Bursa İş Ofisi’nin şubesini açıyoruz. Diğer taraftan Babasultan Mahallesi’ndeki Geyikli Baba Türbesi ve camii, belediyemiz tarafından aslına uygun şekilde restore edildi. Bizler geçmişimize, kültürel varlıklarımıza sahip çıkarak geleceğimizi belirliyoruz" dedi.

"Halkımızın ‘Allah razı olsun’ demesi, iyi sözler söylemesi bizim için yeterli"

Bursa’nın 17 ilçesinde kilometrelerce yol ve asfalt çalışması yapıldığını ifade eden Başkan Bozbey, "Bazen ‘Başkanım yolu bitirdiniz. Gelin bir kurdele kesin’ diyorlar. Ama gerek görmüyoruz. Halkımız zaten bunu kullanıyor. Nilüfer’de de bu anlayıştaydık. Büyükşehir Belediyesi’nde de aynı anlayıştayız. Halkımızın ‘Allah razı olsun’ demesi, iyi sözler söylemesi bizim için yeterli. Ayrıca Kestel’de yoğun şekilde mezarlık alanı talebi oldu. Bu konuda çimento fabrikası bir feragat yapması gerekiyor. Sonrasında İl Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla da resmi bir hüviyet kazanacak ve mezarlık sorununu önemli ölçüde gidermiş olacağız" diye konuştu.

"İsteğimiz, halkımızın gülümsemesidir"

Bir buçuk senedir Büyükşehir Belediyesi’nde vatandaşlarla birlikte yol yürüdüklerini anlatan Başkan Bozbey, "Önümüzdeki süreyi de en güzel hizmetlerle değerlendirerek Bursa’nın ve Kestel’in sorunlarını en aza indirmek istiyoruz. Bursa’ya hizmet etmek bizim için onurdur. Bizim isteğimiz, halkımızın gülümsemesidir. Bu yöndeki çabamız devam edecek" dedi.

Seden Bozbey de üretici kadınlarla buluştu

Bu arada Başkan Mustafa Bozbey’in eşi Seden Bozbey de Aksu Köyü Kadınları Dayanışma Derneği’nde Derekızık Mahallesi Muhtarı Burcu Bayyiğit, Vanimehmet Mahallesi Muhtarı Nuray Soylu, Aksu Mahallesi Muhtarı Kamil Koparan ve Kestelli üretici kadınlarla bir araya geldi. Kadınların beklentilerini dinleyen Seden Bozbey, çözüm önerileri ve yeni projeler hakkında fikir alışverişinde bulundu. ‘Başkan Bozbey Burada’ projesi kapsamında üretici kadınlarla buluşarak çalışmalara katkı sunmayı hedeflediklerini belirten Seden Bozbey, kentin güçlü kadınlarıyla gelişimini sürdüreceğini vurguladı. Buluşmadan dolayı büyük mutluluk duyduklarını dile getiren kadınlar da Seden Bozbey’e teşekkür etti.