Başkan Bozbey: 'Üreten Bursa, daha güçlü bir Bursa demektir'

Bursa Food Point Fuarı’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, üreticiyi desteklediklerini, kadın ve gençleri üretimin merkezine taşıdıklarını vurguladı.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık tarafından düzenlenen Bursa Food Point Fuarı ile Network Fuarcılık’ın gerçekleştirdiği 6. Turfood Horeca Fuarı, Bursa Fuar Merkezi’nde kapılarını açtı. Bursa Food Point Fuarı, dondurulmuş, işlenmiş, kuru ve paketli gıda ürünleri, içecek, unlu mamuller, şarküteri ve atıştırmalık ürün grupları, gıda üretim ve paketleme teknolojileri, soğutma ve lojistik sistemleri alanlarındaki yenilikleri kapsarken; 6. Turfood Horeca Fuarı, ev dışı tüketim profesyonellerini odağına alarak otel, restoran, kafe ve catering sektörlerine yönelik ekipman, ürün ve hizmetleri bir araya getirdi. Bu yıl ilk kez eş zamanlı olarak düzenlenen fuarlarda 105 firma stant açarken, BTSO’nun çalışmalarıyla 200’ü aşkın yabancı alıcı, Bursa firmalarıyla iş görüşmeleri gerçekleştirecek.

"Bursa, bölgenin gıda merkezi haline gelebilir"

Fuarın açılış töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Bursa’yı gıda üssü yapma konusunda kararlı olduklarını söyledi. Bursa’nın tarih boyunca ipeğiyle, zeytiniyle, sanayisiyle, tarımıyla üretimin başkenti olduğunu vurgulayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, "Güçlü geçmişimizi teknoloji ve sürdürülebilirlikle birleştirerek geleceğe taşımak zorundayız. Tarımsal üretim kabiliyeti, sanayi altyapısı, lojistik avantajı ve yenilikçi girişim ekosistemiyle Bursa, sadece Türkiye’nin değil bölgenin de gıda merkezi haline gelebilir. Uluslararası Bursa Gastronomi Festivali, hem Bursa’nın gastronomisini öne çıkaran hem de gıdayla ilgili önemli bir vizyonu ortaya koyan bir festival olmuştur. Bugün dünya gıdayı, iklim krizini ve kuraklığı konuşuyor. Artık suya fazla ihtiyaç duymayan ürünler de geliştirmeliyiz. Sanayimizin de su kullanımı konusunda daha teknolojik yatırımlar yapmasını bekliyoruz" dedi.

"Bursa, her alanda lider bir kent olma yolunda ilerlemektedir"

Büyükşehir Belediyesi’nin suyun, toprağın, emeğin hakkını koruyan bir üretim modelini savunduğunu hatırlatan Başkan Bozbey, sağlıklı, erişilebilir ve adil gıdaya ancak doğaya saygılı bir üretim anlayışıyla ulaşılacağını anlattı. Bu anlayışla kırsal kalkınmayı sürekli teşvik ettiklerini söyleyen Başkan Bozbey, "Üreticimize destek veriyoruz. Kadınları, gençleri üretimin merkezine taşıyoruz. Yerel markalarımızın ulusal ve uluslararası pazarlarda güçlenmesi adına önemli adımlar atıyoruz. Tarım Peyzaj AŞ aracılığıyla başlattığımız projelerle binlerce üreticimize destek olduk. Tohumdan sofraya uzanan bu döngüyü adil, sürdürülebilir ve katılımcı bir yapıya dönüştürmek için çaba gösteriyoruz. Üreten Bursa, daha güçlü bir Bursa demektir. Bursa üreticisiyle, sanayicisiyle, yerel yönetimiyle el ele vererek tarımdan sanayiye, teknolojiden lojistiğe, gıdadan ihracata kadar her alanda lider bir kent olma yolunda emin adımlarla ilerlemektedir. Biz, üreteni koruyacağız. Doğayı, suyu, toprağı, emeği de koruyacağız. Bereketli ve hayırlı bir fuar diliyorum" diye konuştu.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.