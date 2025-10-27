Başkan Bozbey'den deprem mesajı: 'Temennimiz, herhangi bir olumsuzluğun yaşanmamış olması'

Balıkesir’in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ve Bursa’da da şiddetli şekilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, sosyal medya hesabından geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Bozbey paylaşımında, "Balıkesir Sındırgı’da meydana gelen, kentimiz dahil çevredeki birçok ilde hissedilen 6.1 büyüklüğündeki depremden etkilenen tüm hemşehrilerimize geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Deprem sonrası Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) ve ilgili tüm birimlerimizle birlikte saha incelemelerimizi gerçekleştiriyoruz. Temennimiz herhangi bir olumsuzluğun yaşanmamış olması" ifadelerini kullandı.

Depremin ardından Bursa’da da ekiplerin saha incelemelerini sürdürdüğü, şu ana kadar ciddi bir olumsuzluk bildirilmediği öğrenildi.