Başkan Bozbey'den şehit binbaşının ailesine taziye ziyareti

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 askerden birisi olan Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozbey'den şehit binbaşının ailesine taziye ziyareti
Yusuf Eker
Yusuf EkerEditör
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 askerden birisi olan Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.

Başkan Bozbey, şehit Uslu’nun Yenişehir ilçesi Atakent sitesindeki babaevine geldi. Şehit evinde emekli matematik öğretmeni baba Ahmet Uslu’ya taziyelerini ileten Başkan Bozbey, şehit ailesinin acısını paylaştığını ifade etti.

4dosgb
4dosgb
4dosgb
4dosgb

Bozbey’e Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de eşlik etti.

Şehit binbaşı Serdar Uslu’nun Yenişehir’de toprağa verileceği öğrenildi.