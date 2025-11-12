Başkan Bozbey'den şehit binbaşının ailesine taziye ziyareti
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürcistan'daki uçak kazasında şehit olan 20 askerden birisi olan Pilot Binbaşı Serdar Uslu'nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Gürcistan’daki uçak kazasında şehit olan 20 askerden birisi olan Pilot Binbaşı Serdar Uslu’nun ailesine taziye ziyaretinde bulundu.
Başkan Bozbey, şehit Uslu’nun Yenişehir ilçesi Atakent sitesindeki babaevine geldi. Şehit evinde emekli matematik öğretmeni baba Ahmet Uslu’ya taziyelerini ileten Başkan Bozbey, şehit ailesinin acısını paylaştığını ifade etti.
Bozbey’e Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel de eşlik etti.
Şehit binbaşı Serdar Uslu’nun Yenişehir’de toprağa verileceği öğrenildi.