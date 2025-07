Başkan Bozbey'den yangın bölgesine ziyaret

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, Kestel ilçesinde başlayan ve gece boyunca etkisini artırarak Gürsu ilçesine ulaşan yangının ardından Avdancık, İğdir ve Karahıdır köylerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Yaklaşık 3 bin hektarlık alanın zarar gördüğünü açıklayan Başkan Mustafa Bozbey, gece boyunca yangını söndürmek için çaba gösteren herkese teşekkür etti.

Dün akşam saatlerinde Kestel ilçesinde başlayıp, gece boyunca etkisini artırarak Gürsu ilçesine ulaşan yangına, başta Büyükşehir Belediyesi İtfaiye teşkilatı ve diğer birimleri olmak üzere çok sayıda kurum büyük bir özveriyle çalışarak müdahale etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey de Avdancık, İğdir ve Karahıdır köylerini ziyaret ederek vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti. Ziyarette, CHP İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, Kayıhan Pala ve Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik ve Büyükşehir Belediyesi yöneticileri de hazır bulundu.

"Can kaybımız yok"

Bursa’nın çok kötü bir gece geçirdiğini söyleyen Başkan Mustafa Bozbey, dün Orhaneli’de başlayan yangının gece saatlerinde kontrol altına alındığını ve 7 köyü etkilediğini belirtti. Ardından saat 17.00 civarında Kestel ilçesi Ağlaşan köyünde yangın ihbarı aldıklarını anlatan Başkan Bozbey, "Ağlaşan’dan başlayan yangın, çevre mahallelerimizi ve en fazla Karahıdır’ı tehdit eder hale geldi. Ardından İğdir’e ulaştı. Bu bölgedeki birçok orman alanının tamamen yanmasına neden oldu. Aynı zamanda köy ve mahallelerimize tehdit eder duruma ulaştı. Allah’tan bir can kaybımız yok. Çalışma arkadaşlarımızdan biri, ayağının kırılması sebebiyle kalp krizi geçirdi. Şuan hastanede ve yoğun bakımda. İki orman memuru da yangın esnasında karbondioksit zehirlenmesi yaşadı ve hemen tedavi altına alındı. Yangın söndürmek için yoğun çaba harcayan insanlara yiyecek ve içecek yetiştirmek için mücadele eden her güzel insana yürekten teşekkür ediyorum. Büyük geçmiş olsun" dedi.

"Yaklaşık 3 bin hektarlık alan yandı"

Tüm gece dayanışma gösteren herkese teşekkür eden Başkan Mustafa Bozbey, acının ve üzüntünün sonsuz olduğunu, doğanın yine yok olduğunu söyledi. Kaybın ilerleyen saatlerde daha net görüleceğini belirten Başkan Bozbey, "Yaklaşık 3 bin hektarlık bir alandan bahsedebiliriz. Belki daha fazlası da olacaktır. Hala yangının devam ettiği yerler var. Avdancık civarında bir sorun var. Büyükşehir Belediyesi olarak an be an hem orman yangınını takip ediyoruz hem de müdahale ediyoruz. Yaklaşık 235 civarında aracımız sahadaydı. 550 civarında personelimiz sahada yangını söndürme ve durdurma çabası gösterdiler. Hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Orman muhafaza memurlarımız, vatandaşlarımız, mahalle halkımız yangını söndürmek için mücadele etti. İnşallah kısa zamanda yangın son bulur. Sonrasında nasıl yenileyeceğimizi hep birlikte karar vereceğiz. Dışkaya ve Gürsu TOKİ civarında yine bir sıkıntının olma ihtimaline karşı dozerlerle alan açma çalışmaları ediyor. Diğer mahallelerin de etrafında alan açma çalışması yapılacak. Amacımız, bir an önce yangının durması ve soğutma çalışmalarına başlanmasıdır. Ayrıca sabah 6.30 gibi Valimizin talimatlarıyla 3 tane uçak ve bir helikopter yangın söndürmeye destek vermeye başladı" dedi.

"Uzun zamandır 14-15 dakikada bir yangın ihbarı alıyoruz"

Bursa Valisi Erol Ayyıldız’ın da ekiplerin koordinasyonu konusunda yoğun bir çaba sarf ettiğini hatırlatan Başkan Bozbey, Büyükşehir Belediyesi tarafından kurulan AKOM’un bu yangında da önemli görevler üstlendiğini anlattı. AKOM’dan alınan bilgilerle ekiplerin daha sağlıklı bir şekilde sahada yönlendirildiğini belirten Başkan Bozbey, "Gece 3’ten itibaren alanda köylerimizi ziyaret ettik. Yangının durdurulması konusunda çalışmalar devam ediyor. Büyükşehir Belediyesi olarak itfaiyeye yaptığımız yatırımın karşılığını da gördük. İnşallah yangın olmaz, itfaiyeye de ihtiyaç duyulmaz. Umarım bu yangınlardan toplum olarak önemli dersler çıkarırız. Bursa’da uzun zamandır 14-15 dakikada bir yangın ihbarı alıyoruz. O düzeye geldik. Bacalarını temizletmelerini, elektrik tesisatlarını yeniletmelerini istiyoruz. İzmaritleri gelişi güzel atmamalarını istiyoruz. Orman alanlarında ateş yakılmamasını, gerekirse bir yaptırımın uygulanmasını istiyoruz. Cezai önlemlerin alınmasını da bekliyoruz" dedi.

Başkan Mustafa Bozbey, daha sonra alandaki AKOM aracına geçerek çalışmalar ve son durum hakkında ekiplerden bilgi aldı.