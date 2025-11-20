Başkan Bozbey, eski başkanlara makam arabası ve şoför tartışmasına açıklık getirdi

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, eski belediye başkanlarına makam aracı ve şoför tahsisi fikrinin vatandaşlardan geldiğini belirterek, "Ben de bunun mümkün olmadığını biliyordum. Ancak mecliste bunun tespiti çin değerlendirilmesini istedim. Birilerinin neden eski başkanlara sahip çıkmıyorsunuz talebinin de mümkün olmadığı tescillendi. Talep Belediye başkanlarından değil kamuoyundan geldi" dedi. Bozbey, su konusunda bir sorun olmadığını ve bir ay boyunca kesintinin yapmayacaklarını sonrasında da yağışların beklendiğini ifade etti.

Aylık değerlendirme toplantısında basın mensupları güncel konularda Başkan Mustafa Bozbey’e sorular yöneltti.

Gazeteciler, eski belediye başkanlarından talep olmadığı halde konunun meclise getirilmesi ve eleştiri konusu yapılmasını hatırlattığında Başkan Mustafa Bozbey şunları söyledi: "Birileri toplantıda geçmiş dönem başkanlara neden sahip çıkmıyorsunuz dedi. Onlar hizmet ettiler. Araç şoför verilse hakları değil mi diye sordu. Ben de kimseye bilgi vermeden meclise yazarım, meclis değerlendirir dedim. Ben aslında bunun Sayıştay tarafndan mümkün olmadığını biliyorum. Genel sekreterimiz de kesinlikle olmaz dedi. Ben imzaladım. Sebebi şuydu, ben teklif ettim ama bu şekilde sonuç oldu. Görüşülmeye değer bulunmadı. Bunu kimseye duyurmadık. Birilerinin neden eski başkanlara sahip çıkamdığınız söylemi üzerinden meclis karar versin diye ben getirdim. Belediye başkanlarından da böyle talep gelmedi"

Başkan Mustafa Bozbey, Uludağ’daki kaynaklardan 32 firmanın yararlandığı bunların toplam tüketimin yüzde 4’ü oranındaki su kullandığı verisinin köylüler tarafından yalanlandığı ifadesi üzerine ise, "Elimizde belge olsa paylaşırım. Söylemlerin ne kadar doğru olduğunu belgeler ile çözebiliriz. Bu işin kontrol ve yönetimi bizde değil, tamamen Valiliğe devredilmiş durumda.. Valilik ilgili yerlerden takip edecektir. Takibi çok basit. Biz daha önce deneme yapmıştık geçen sene. Vergi dairesinden ne kadar su kullanıyorlar diye faturalarının gönderilmesini istedik. Şirket olduğu için bize vermediler. Bu durum hesaplanabilir. Kaynaklardan sözleşmeyle ne kadar su alındığı belli. Fatura da belli. Faturadaki rakamları alırsınız kaynakla mukayese edersiniz ortaya çıkar. Bunun yöntemi basit. Biz verilerde sözleşmelerdeki kullanım hakkı yüzde 4 diyoruz. Yani ne kadar su kullanılıp satıldığı faturalarla ortaya çıkar" ifadelerini kullandı.

Su zammını yapmak zorundaydık

Başkan Mustafa Bozbey, suya ve katı atık zammına gelen zamlarla ilgili eleştiriye ise şu karşılığı verdi: "Suya zam Buski toplantısında konuşuldu. Belediye meclisinde ise katı atık zammı karara bağlandı. Bu konuda belediye başkanlarının talepleri vardı. Sürekli olarak katı atık bedelleri gelirlerimizin arttırılması yönünde iyi olacak dediler. Ertelemiştik. Sayıştayın da talebi var. Katı atık bedellerini niye toplamıyorsunuz diyorlar. Ben de meclis kararı alalım ilçeler emlak vergisiyla toplasın istedik. Halen de öyle bir düşüncem var. Zamanında da bakanlığa iletmiştik. Katı atık bedelleri çevre ile ilgili vergi gibidir. Buskinin bunu toplaması doğru değil. Burada emlak vergileri üzerinden her bir birimin numarası olan tapusu olan her bir birimin emlak vergisi ödeniyorsa, yurtdışında olduğu gibi her bir birim için aylık katı atık vergisi emlak vergisi ile alınmalı. Ne geliyorsa olduğu gibi ilçe belediyelerine aktarıyoruz. Bu rakam su fiyatlarında görülecek. Bizi eleştirecek vatandaş. Bunu sayıştay raporlarında da gündeme geldiği için böyle bir karar aldık. Daha düşük olabilirmiydi. Ama belediye başkanları ısrarla bu fiyatta daha yukarıya çıkmasını da talep ettiler. Bizim de ısrarımızla fiyat düştü"

"Suyu 93 liraya mal edip 50 liraya satıyoruz"

Su fiyatlarında mutlaka düzenleme yapılması gerektiğini kaydeden Başkan Bozbey, "Ortalama maliyetler daha yukarıda. Özellikle 0-12 metreküp fiyatlarımıza baktığımızda 40 liralık metreküp başına destek veriyoruz. 93 liraya mal edip 50 lira faturalandırıyoruz. 45 lirasını biz karşııyoruz. Sayıştay diyor ki siz hesaplayacaksınız neye mal ediyorsanız onu almanız gerekiyor diyor. 90 liraya çıkaramayız. Finanse etmek zorundayız. Yıllara yayacağız. Borçlanma kabiliyeine göre yıllar içinde döndüreceğiz. Bu aslında zorunluluk. Gönlümden geçeni söyleyeyim, Buski’nin başka gelirleri olsa, hiç bir vatandaşımızdan para almadan bedava su verelim, bedava taşıyalım. Herkes rahtalıkla toplu ulaşıma bindiinde istediği yere gitsin. Suyu bedava kullansın. Bursalılara teşekkür ediyorum. İnanılmaz tasarruf yaptılar. Buski olarak yoğun biçimde kaçak kullanımın önüne geçmeye çalışıyoruz. Bazı yerlerde bazı düzenlemelere gideceğiz" diye konuştu.

Başkan Bozbey, Hamitler Katı atık sahasında sürenin dolmasının ve Kayapa’ya tekrar yönelindiği söylentilerine ise, "Hamitler’de çöp depolama sahası önemli. 3 yıllık projeksiyonu var. Geçen yıl Temmuz ayında biz bakanlığa talebimizi ilettik. Orman Bölge Müdürlüğü’ne talebimizi ilettik. Şu ana kadar sonuç alamadık. Biz yetkililrden sonucun bugüne kadar gelmesini beklerdik. Yer belirlemesi var. Doğru lokasyon konusnuda bize bunun tahsisini arzu ettik. Bugüne kadar çok önemli süreci geçmiş olacaktık. Son aldığımız bilgiler ışığında daha bölge müdürlüğü bizim yazıyı Ankara’ya göndermemiş. Bölge Müdürü 2024 Temmuz ayında verdiğimiz yazıyı neden Ankara’ya göndermedi? Birinden emir mi bekliyor. Birileri beklet gerek yok mu diyor. Bunun sorumlusu Orman Bölge Müdürlüğüdür. Bakan bey geldiğinde söyledim. Biz doğru lokasyon belirledik dedik. İlgileneceğini söyledi. Randevu da talep ettik. Biz Bursa’nın gelecekte sorun yaşamaması adına adımlarımızı hemen attık. 1,5 yıl olacak. Bizim evrak hala daha Bölge Müdürüğü’nde. Doğru birşey değil. Yaklaşım ve nedenlerimizi ortaya koyduk. Bölgeyi belirleyip talebimizi yaptık. Önümüzdeki aylarda farklı şeklide bu sorunu tartışmaya açacağız. Zamanında biz o bölgede yapılmasına karşı çıktık. Bilim insanlarına danışarak yaptık. Ama orası belirlenmiş. Neden nasıl belirlendi. Ayrı bir konu. Hazır yer var. Neden yapmıyorsunuz dediler. Bunu tartışacağız. Tekrar konuşacağız. Biz doğru lokasyonda istiyoruz. 94’te başlayan süreç bugünlere geldi. Hamitler’de 200 civarında kamulaştırılmamış alan var. Mezarlık’ta 40 dönüm civarında kamulaştırılmamış alan var. Biz bunları gelirken daha 5-6 ay içinde tespit ettik. Anlaşma yoluna gidelim dedik. Bir kısmını da bir yılda kamulaştırmayla aldık" şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey, gri su konusunda Trilye’yi pilot bölge seçerek bir adım attıklarını hatırlatarak, "Trilye’de farklı bir çalışmaya gireceğiz. Arıtma tesisi de yapılacak. Bu suyu tuvaletlerde kullanmak maksadıyla bir hat daha döşeyeceğiz. Gri su dediğimiz, yağmur suyu, kanalizasyon, gri su hattı olacak. Gri suyu binalara bağlayacağız. Klozetlerle ilgili ayrı bir hat döşenmesini sağlamamız lazım. Atık suyu kullanacağız. Bir kez daha kullanmayı hedefliyoruz. Fazla bir tasarruf yapma imkanına sahip olacağız" diye konuştu.

"Köyümdeki tesisin atıkları Ayvalıdere’ye bıraktığını 2 ay önce öğrendim"

Başkan Bozbey bir soru üzerine de, "Biz yatırımlarla ilgili kredilere kendimizi bağlamış değiliz. Genelde öz kaynaklarımızla yapabiliriz. Onun haricinde İller Bankası’ndan Buski ile ilgili destekleri görüyoruz. İller Bankasına teşekkür ediyoruz. Yatırımlarla ilgili bir çok iş yürüyor. Yol, altyapı, fen işleri birçok hizmet yürüyor. Öne etkinlikler çıkıyor. Hizmetlerimizi yapıyoruz. Toplumu da sosyoloji açısından değerlendirdiğimizde etkinlikleri yapmamız gerekiyor. Yapılanlar rutin diye önümüze çıkmıyor olabilir. Atatürk Spor Salonu sürekli yükseliyor. Hedefimiz zamanında tamamlamak. Diğer işler, yollar gdiiyor. Kırsalda ulaşım konusunda fen işleriyle ilgili çalışmalar yaptık. Spor yatırımları yaptık. Bir kısmı görünmüyor. Kamuoyu alışmış. Bir ağaç gölgesinde birşey yaparsınız. Açılış yapılır. Yaptığınızdan fazla insan gelir ama bir değer oluşturmaz. Biz onun yanında değiliz. Biz çözülmemiş sorunlara el atıyoruz. Bazı kurumların içini çok geç öğrendik. Ben kendi köyümün Özlüce’nin yanında arıtma tesisi var. Kendi arazilerimizden oluştu. Bizim de bir arazimiz kamulaştırıldı. Mezarlığın yanında. Kendi köyümüzün atığının Ayvalıdere’ye aktığını 2 ay önce öğrendim. Donup kaldım. Buski’yi sabahtan akşama kadar konuşuruz. Neyi anlatacağız. Ben zamanında bilseydim basın toplantısı yapardım. Tespitleri kontrolleri denetimleri arttırdıkça bunlara rastlıyoruz. 70-80 milyon liralık yatırım gerçekleşecek. Niye Ayvalıdere’ye aksın. Yapacağız. Kamulaştırma şartmış. Kamulaştırın. Siz niye o alanın olduğu gibi atığını dereye veriyorsunuz. Dere temiz akmaz tabi. Orada yaşayan insanlar dereden koku geliyor. Gelecek tabi. Atık bırakmışsınız. Çuvaldızı kendimize iğneyi karşıla batıralım. Eğer bir gram atığı arıtmadan vermezsek derelere, Nilüfer çayına. O zaman bağıra bağıra konuşuruz. Geleceğe karşı sorumnluluğumuz büyük. Bunu hep beraber aşıp başaracağız" şeklinde konuştu.

Başkan Bozbey, Ak Parti’ye geçeceği yönünde hala kamuoyunda konuşmalar yapıldığının hatırlatılması üzerine, "Konuşmaya bile gerek yok. Biz işimize bakıyoruz" cevabını verdi

Bozbey, barajlardaki son durumun sorulması üzerine de, "Sorun görünmüyor. Yağmurlar da yağacaktır. Önümüzde bir ay daha sorun görmüyorum" cevabını verdi.