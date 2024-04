Başkan Bozbey mazbatasını aldı

TAKİP ET

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, mazbatasını aldı. Başkan Bozbey, kendisini tebrik etmek için çiçek veya hediye göndereceklerin Bursaspor’a destek olmasını istedi.

BUSKİ önünde gerçekleştirilen mazbata törenine CHP Osmangazi İlçe Başkanı Cengiz Çelikten, Mudanya Belediye Başkanı Deniz Dalgıç, Osmangazi Belediye Başkanı Erkan Aydın, CHP Bursa İl Başkanı Nihat Yeşiltaş, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, CHP Bursa Milletvekili Nurhayat Altaca Kayışoğlu, CHP Nilüfer İlçe Başkanı Özgür Şahin katıldı. CHP Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’e İl Seçim Kurulu Başkanı Dursun Tahmaz mazbatasını verdi. Her kademede görev yapan ilçe başkanları, gençlik kolları, kadın kolları, örgütümüzün cefakar üyelerin hepsini gönülden kucakladığını ifade eden Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey, "Bu mutlu günümüzde bizi yalnız bırakmadığınız için teşekkür ederim. Bugün bizim bayram günümüz. Bugün bu Bursa için yepyeni bir dönemin başlangıcıdır. Tarihi bir gün. Benim bu kent için büyük bir hayalim vardı. Bu hayalime sizlerde inandınız. Biraz bekledik. Ancak beklediğimize değdi. Bütün Bursa kenetlendi. Meydanlar, caddeler, sokaklar doldu taştı. Beni çok duygulandırdınız. Bundan daha güzel mutluluk olmaz" dedi.

8 bin 500 yıllık geçmişe sahip Bursa’nın yeni belediye başkanı olmanın büyük gururunu yaşattığı için herkese teşekkür eden Başkan Bozbey, "Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin 8’inci, Bursa Belediyesi’nin ise Cumhuriyet tarihinden bugüne 30’uncu belediye başkanı olarak mazbatamı büyük bir onurla alıyorum. Yaklaşık 3,5 milyon civarında Bursalıya hizmet etmek için kolları sıvadık. Bugünden itibaren işe başlıyoruz. Bu başarı için hepimiz çok çalıştık. Hep birlikte istedik. Bu başarıda, Cumhuriyet Halk Partisi’nin bütün üyelerine, gencinden yaşlısına, esnafından emeklisine herkesin emeği var. Başardık ama bitti mi? Daha çok işimiz var. Asıl işimiz şimdi başlıyor. Güzel Bursa’nın yeşil Bursa’nın Osmanlı’ya başkentlik yapmış Bursa’nın tarihin ve kültür kenti Bursa’yı çok daha ileriye taşıyacağız. Bugünden itibaren tertemiz sayfa açıyoruz. Yepyeni yönetim anlayışı ile Bursa’yı güzel günlere taşıyacağız. Artık geçmişi geride bıraktık. Kırgınlıkları, dargınlıkları unutup yeni bir sayfa açıyoruz. Güçlüyüz ve inançlıyız. Biz bu kent için çok şeyler yapacağız. Yıllardır hayal ettiğimiz gerçek olacak. Oy veren ve vermeyen büyük bir gurur ve huzurla yaşayacağı bir Bursa için sizlerin önünde söz veriyorum. Mustafa Kemal Atatürk’ün ilkeleri her zaman yol göstericimiz olacak. Hak ve haktan yana adil bir yönetim anlayışını Bursa’ya getireceğiz. Yükümüz ağır. Ancak bu yükü sizinle sırtlayacağız. Katkıda bulunacak her bireyden faydalanmak istiyoruz. Sorumluluğumuz çok büyük. Bu sorumluluklarımı yerime getirirken, çalışma arkadaşlarıma ve aileme de fedakarlıklar düşecektir. Güzel Bursa için her şeye değer. Bu kenti koruyup ileriye taşımak için azimle çalışacağız" diye konuştu.

“Kutlama çiçeği veya hediyesi yerine yardımda bulunun”

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Bozbey, “Başkanlık kutlamaları için bana çiçek veya çeşitli hediyeler gönderecekler. Bana çiçek yerine Bursa’nın marka değeri olan Bursaspor’a destekte bulunsun. Bu bizler için daha güzel olacaktır” dedi.

“Bayramlarda ulaşım ücretsiz olacak”

Herkesin şimdiden Ramazan Bayramını kutlayan Başkan Bozbey, “Ramazan Bayramında da 3 gün ulaşım Bursalılara ücretsiz olacak. Bundan böyle bayramlarımızda halkımız bir yerden bir yere bayramlaşmaya giderken ücret ödemeyecekler” diye konuştu.