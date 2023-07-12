Başkan Büyükakın : 'Şehrimize hizmet etmeyi büyük bir onur ve görev biliyoruz'

AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları’nın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katılan Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, “Teşkilatımızın her neferi bu seçim döneminde büyük bir gayretle sahada mücadele etti. Bizler ülkemize ve şehrimize hizmet etmeyi büyük bir onur ve görev biliyoruz” dedi.

Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, AK Parti Kocaeli İl Gençlik Kolları’nın haftalık olağan yönetim kurulu toplantısına katıldı. İl Gençlik Kolları Başkanı Çağatay Çağlayan’ın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıda, 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerindeki çalışmalar değerlendirdi.

"Ülkemize ve şehrimize hizmet etmeyi büyük bir onur ve görev biliyoruz"

Durmadan çalışacaklarını belirten Başkan Büyükakın, “Teşkilatımızın her neferi bu seçim döneminde büyük bir gayretle sahada mücadele etti. Bizler ülkemize ve şehrimize hizmet etmeyi büyük bir onur ve görev biliyoruz. Cumhurbaşkanımızın Türkiye’ye hizmet etmekte ki aşkını anlatan durmak yok yola devam anlayışı bizimde referansımızdır. Hep birlikte durmadan, yorulmadan çalışmaya, eser siyasetini gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Hakkın mücadelesini veren bir liderimiz var. Bizde bu yol üzerine çalışıyor, hep birlikte gayret ediyoruz. Türkiye’nin ortaya koyduğu birçok gelişme stratejik bir aklın ürünüdür. Enerji bağımsızlığı hamleleri başta olmak üzere bölgesinde ve dünyada çok önemli bir aktör haline gelen Türkiye, Cumhurbaşkanımızın liderliğinde önümüzde ki süreçte çok daha güçlü bir konuma ulaşacaktır” dedi.