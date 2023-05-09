Başkan Büyükakın: 'Bir vatansever olarak bununla ancak gurur duyulur'

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile programlarına giden Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, "Bir vatansever olarak bununla ancak gurur duyulur" dedi.

Türkiye’nin ilk yerli otomobili Togg ile Kocaeli genelindeki programlarına giden Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, Osmangazi Köprüsü’nden Togg ile geçerken, "Şu anda üzerinden geçtiğimiz Osmangazi Köprüsü ve Togg iki muhteşem eser. Cumhurbaşkanımızın ülkemize kazandırdığı sayısız eserden sadece iki tanesi. Her biri birbirinden özel. Her biri Türkiye’ye adanmış eserler. Yeni Türkiye Yüzyılının sembol eserleri. Türkiye Cumhuriyeti’nin bir çocuğu olarak, bir vatansever olarak bunlarla bu eserlerle yani Togg ile ancak gurur duyulur" dedi.

"Tüm Türkiye için bir gurur vesilesi" diyen Büyükakın, "Bütün vatan evlatlarının bunlara sevinmesi, bunlarla gurur duyması beklenir. Köprüler ihtişamıyla, Togg konforuyla ve güvenliğiyle yeni Türkiye Yüzyılını sembolize eden eserler. Bu inanç olduğu müddetçe, bu adanmışlık olduğu müddetçe, Cumhurbaşkanımızın vizyonu ve liderliği olduğu müddetçe, milletimizin kararlı bir şekilde Cumhurbaşkanımızın arkasında duruşuyla birlikte biz çılgın Türkler daha çok şeyler başaracağız. Ve inşallah yeni yüzyıl Türkiye’nin yeni yüzyılı olacak" şeklinde konuştu.

"Biz bu millete inanıyoruz"

Millet için çalışmaya devam edeceklerini ifade eden Başkan Büyükakın, "Yeni yüzyıl Türkiye’nin yüzyılı olacak. Buna tüm yüreğimizle inanıyoruz. Kalben inanıyoruz. Milletimizle birlikte inanıyoruz. Bu millet inandığı zaman, doğru liderlerle yol yürüdüğü zaman çok başarılara imza attı. Başarılamaz, imkansız denilen şeyleri mümkün hale getirdi, başardı. Biz bu millete inanıyoruz. Bu milletin bağımsızlık ruhuna, kararlılığına, barışa, kardeşliğe, adalete dair duruşuna, mazlumlara yaklaşımına hep şahit olduk. Hep böyle düşündük. Çok aziz bir milletimiz var. Yeter ki önündeki engeller kaldırılsın. Dış güçlerin, karanlık odakların kurduğu tezgâhları bozabilecek, buna vizyonu yeten, farkında olan, buna kapasitesi olan kadroları olsun, liderleri olsun. O zaman bu millet çok başarılı hizmetlere, başarılı ürünlere, üretimlere, başarılı işlere tek tek imza atmayı bilecek" ifadelerini kullandı.

"Yeter ki öğrenilmiş çaresizlik yıkılsın"

Başkan Büyükakın, sözlerine şöyle devam etti

"Özellikle kırılma dönemlerinde daha net görülür. ’Her şey bitti. Türkler tarihe karıştı’ dendiği anda ayağında çarığı, sırtında elbisesi olmadan bu vatanı yeniden ayakları üzerine kaldıran şehitlerimizi, ceddimizi hatırladığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Büyük imkansızlıklara rağmen tarihin çeşitli dönemlerinde bu milleti yoktan var eden atalarımızın yaptıklarını biliyoruz. Yine bizim evlatlarımızın ruhunda bu güzellikler bulunduğu müddetçe, bu ruh devam ettiği müddetçe bu milletin evlatları yine başarmaya devam edecek. Yeter ki öğrenilmiş çaresizlik, ’Biz yapamayız, biz beceremeyiz, biz kimiz’ algısı yıkılsın. Özgüven gelsin. Eğer bu başarılırsa bu milleti kimse durduramaz. Buna tarih şahittir. Gelecek de şahit olacaktır. Bunun destansı tarihi yeniden yazılacaktır. Bunlar ütopya değil. Ham hayal değil. Bunlar bizim tarihimizin gerçekleri. Bunlar bugünün gerçekleri"

"Demek ki aranınca bulunuyormuş"

"Yıllarca bu topraklarda uluslararası şirketler petrol aradılar, gaz aradılar bulamadılar" diyen Tahir Büyükakın, "Yok dediler. Kuyuların üzerini kapattılar, gittiler. Bizi kendilerine mahkum etmek, muhtaç etmek için Amerikan yardımları vesaire çeşit çeşit şeyler ile bizleri avuttular. Ama bu milletin evlatları neden olmasın diye aramaya başladıklarında yine en son müjdesini aldık. Gabar’da 1 milyar varillik petrol bulundu. 70 milyar dolarlık bir rezerv bulundu. Demek ki aranınca bulunuyormuş. Demek ki yabancılara esir olmadığımızda, tam bağımsız Türkiye yolunda kararlı adımlarla ilerlediğimizde demek ki yapılabiliyormuş. Şu anda Togg’a biniyoruz. Yıllarca ’Yapılamaz’ dendi. Bu milletin kararlı evlatları, kararlı liderleri tarih boyunca geldi. Zaman geldi onları astılar, zaman geldi onları milletin gözünden düşüren başka hilelere başvurdular. Aynı şeyleri tekrar ediyorlar. Bu bin yıldır tekrar ediyor. Milletinize inandığınızda, kendinize inandığınızda yapamayacağınız hiçbir şey yoktur. İman varsa imkan vardır. Biz bunu son 20 yılda, ondan önceki yıllarda, daha öncesinde ’İman varsa imkan vardır’ diye defalarca gösterdik. Şimdi de göstermeye devam edeceğiz. Togg gerçekten Türkiye’nin gururudur. Türk mühendisinin, Türk emekçisinin istediğinde neler yapabileceğinin göstergesidir. Biz bu araçları yabancılardan almak zorunda değiliz. Bunun en güzel göstergesidir" şeklinde konuştu.